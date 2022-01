Les tendances sexo de 2022 sont là, voici ce qui vous attend sous les draps

Après deux ans de restrictions sanitaires et d’angoisses liées au Covid, à quoi ressemblera notre sexualité en 2022 ? Eh bien elle sera : en roue libre, d’après les prédictions de plusieurs marques de sextoys !

Deux ans ont passé depuis le début de la pandémie. Deux ans d’incertitudes, de stress, d’isolement, de pertes, de conflits politiques. Si l’impact de tout ce remue-ménage sur notre santé mentale n’est plus à prouver, qu’en est-il sur notre sexualité ?

Étonnamment, si la tendance est à broyer du noir, au lit, d’après les prédictions de plusieurs marques de sextoys, Lelo et LoveHoney, on lâcherait de plus en plus la rampe en s’adonnant à des pratiques plus fluides et plus libres. Bref, on chercherait un semblant de liberté là où on peut encore le faire !

« Cela se traduit par la normalisation d’actes, de désirs et d’attitudes sexuels qui, auparavant, n’étaient pas exprimés ou étaient cachés », explique Kate Moyle, psycho-sexologue et experte en relations sexuelles et relationnelles, au magazine Metro.

Ça promet !

Le sexe sera plus libre et plus inclusif !

En 2022, une seule devise : YOLO

Pour ce qui est du dating, Bumble, une plateforme de rencontres prédisait qu’avec la pandémie, on serait plus sujets à « prendre notre temps pour explorer nos options, quitte à rester seuls et seules pour trouver quelqu’un de disponible émotionnellement. » Plus sages et réfléchis, donc.

Question cul, la dernière étude de l’IFOP commandée par The Poken Company remarquait une tendance à l’inactivité sexuelle et une baisse des pratiques associées au porno, comme la bifle ou l’éjaculation faciale.

Pourtant, « on ne vit qu’une fois » semble être le mood de l’année qui ne fait que commencer selon LELO, une marque de sextoys haut-de-gamme qui, en 2021, prédisait déjà une année « passionnante pour les amateurs de plaisirs »…

En 2022, ça risque de continuer. D’après la psycho-sexologue, le sexe sera plus libre et plus inclusif !

« Cette approche de l’inclusion et de la reconnaissance du bien-être sexuel en tant que partie intégrante de notre santé et de notre bien-être général est enfin là pour rester, et nous devrions nous attendre à ce qu’elle soit le fondement de toutes les futures tendances sexuelles. L’abandon de la honte et des tabous au profit de l’éducation et de la compréhension du sexe, de la sexualité et de la santé sexuelle est un changement très positif. »

En gros, on arrête de se voiler la face et on fait une croix sur les préjugés qui nous empêchent de nous épanouir sexuellement !

Pourquoi ? LELO ne le dit pas, mais on peut supposer qu’après avoir mis aussi longtemps nos vies sur pause, et en réalisant que le calvaire était loin d’être terminé, on ait envie de se dire « fuck it, je vais prendre mon pied. »

Le sexe anal est de plus en plus démocratisé chez les couples hétéros.

Les « tendances sexo » de 2022 sont…

On sera plus libre, OK. Mais, concrètement, qu’est-ce qui changera côté cul en 2022 ?

Gloire au clito !

En 2022, d’après LELO, on sera tentées de redécouvrir le clitoris, d’apprendre ou de réapprendre le B.A.-BA pour bien le chouchouter et le stimuler.

Cette année, pas question de ne plus savoir le localiser (je ne vise personne, hm hm) ou de le maltraiter à grands coups de langue mal placés ou de frottements irritants : si vous faites partie des personnes qui aiment qu’on sollicite cette zone, c’est votre moment de briller !

La pénétration n’est plus la panacée

Justement, on met de côté la pénétration en 2022. Distance oblige, entre autres, depuis deux ans, la plupart d’entre nous a appris à composer avec des activités sexuelles sans rapport à proprement dit, quand d’autres ont exploré le plaisir sans pénétration.

Kate Moyle expliquait cette tendance à Metro :

« Pour de nombreuses personnes, la vie à distance devient la norme et les rapports sexuels externes sont une idée de plus en plus populaire. Qu’il s’agisse de tout sauf de la pénétration, ou simplement d’un baiser sec, d’un massage, voire d’une masturbation mutuelle, l’outercourse [sexualité sans pénétration, ndlr] se présente comme une alternative sexuelle sûre, car elle établit clairement les limites et encourage une meilleure communication pour l’intimité et le plaisir. »

Vive l’anal

Le sexe anal est de plus en plus démocratisé chez les couples hétéros… pratiqué chez monsieur ! Qu’il s’agisse de pénétration par le doigt, par un sextoy ou par un gode-ceinture, ce que certains et certains appellent timidement le pegging (et qui n’est autre que de la sodomie) gagne du terrain chez les hétérosexuels.

Pour preuve, selon LELO, les jouets anaux, comme les plugs, gagnent du terrain dans la chambre à coucher. Attention cependant : le sexe anal est à pratiquer avec une bonne dose de lubrifiant et de patience !

Une sexualité plus fluide

D’après la marque de jouets sexuels, 2022 sera l’année où les personnes qui s’identifient comme hétérosexuelles, mais qui sont occasionnellement attirées par le même genre, romantiquement et/ou sexuellement, l’accepteront enfin et exploreront leurs désirs sans retenue. Après tout, la sexualité est un spectre !

LoveHoney, une autre marque de sextoys, prédit quant à elle une augmentation de la non-monogamie éthique — soit des relations ouvertes — pour 2022. Selon l’entreprise, ce sera aussi l’année : de la fin des présupposés hétéronormatifs sur le sexe, de la masturbation pour soulager les douleurs des règles, des produits sexuels écologiques, des sextoys portables et dédiés aux personnes à pénis et aussi de la sex-positivité.

Bref, 2022 devrait être l’année de l’exploration sans tabou, peut-être pour déstresser après le chaos des années qui viennent de s’écouler…

À noter que ces tendances ne sont que des prédictions : en aucun cas vous n’êtes obligée de les tester, ni de les aimer ou d’y adhérer, d’ailleurs.

Bonne année !

