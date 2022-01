Notre test du lubrifiant naturel Love & Care : simple, naturel et vegan !

Lubrifiant à base d’eau, lubrifiant naturel, chauffant, hydratant… Il y a une tonne de choix pour que tout glisse pendant la pénétration. Normal, donc, si vous n’arrivez pas à savoir lequel fera l’affaire. On vous guide un peu ?

Depuis le début de ma vie sexuelle, je n’ai jamais vraiment ressenti le besoin d’avoir recours au lubrifiant. Enfin… ça, c’était le cas jusqu’à ce que j’utilise des sextoys plus régulièrement (merci mon poste à la rubrique sexo de Madmoizelle) !

Pour éviter que ça coince, et faciliter la pénétration (d’objets, de doigts ou d’un pénis), les lubrifiants sont quasi-indispensables, surtout si vous souffrez de sécheresse vaginale ou que vous voulez vous essayer à l’anal, par exemple.

Du plus fancy au plus basique, il existe des dizaines de types de lubrifiants si bien qu’on peine parfois à déterminer ce qui les différencie et encore plus à savoir celui qui correspond à nos besoins.

Commençons simple, avec le test du lubrifiant naturel Love & Care, bio et hydratant, parfait pour les débutants et débutantes de la glisse.

Le lubrifiant naturel Love & Care à partir de 4,90€ sur Passage du désir

Le test du lubrifiant naturel Love & Care

« Quel que soit le motif de son utilisation, un lubrifiant rend les sensations plus agréables et aide à l’excitation sexuelle, facteur clé de la lubrification, même en cas de carence en œstrogène », explique la gynécologue psychosomaticienne Odile Bagot à Santé Magazine.

« Une noisette suffit à éviter les frictions, les échauffements et les irritations. »

Le lubrifiant est parfois indispensable, donc !

Pour chouchouter vos orifices pendant un rapport, Love & Care a imaginé un lubrifiant 100% naturel et hydratant, « un concentré de glisse » dont « une noisette suffit à éviter les frictions, les échauffements et les irritations. »

Confectionné à base d’eau, de glycérine et de gomme arabique, la texture du lubrifiant naturel Love & Care est aussi douce que soyeuse et permet aussi bien une utilisation interne lors de toute pénétration, qu’externe pour des caresses plus agréables.

Son plus ? Le lubrifiant Love & Care existe en plusieurs tailles (100 ml, 50 ml ou 25 ml) et n’est pas testé sur les animaux !

Comment utiliser le lubrifiant naturel Love & Care ?

C’est tout simple !

Appliquez une noisette, ou plus, du lubrifiant sur la zone intime que vous souhaitez pénétrer ou stimuler, et c’est tout.

Selon la marque, « une petite quantité suffit pour une glisse longue durée », mais n’hésitez pas à avoir la main plus généreuse si vous sentez que c’est nécessaire. Veillez quand même à ne pas y aller trop fort, pour ne pas que le préservatif se fasse la malle en cas de pénétration avec un pénis.

Les points positifs du lubrifiant naturel Love & Care

Une texture tout en douceur non collante : parfois, les lubrifiants peuvent avoir le défaut d’être un peu poisseux. Ce n’est pas le cas du lubrifiant naturel Love & Care ! Au toucher, il n’accroche pas et ne laisse pas de dépôt. Et lorsqu’il rentre en contact avec la peau des muqueuses, il se fait tout discret, comme de l’eau.

Un goût et une odeur neutres et agréables : je ne sais pas vous, mais un lubrifiant qui sent la boutique Sephora à plein nez ou la fraise des bois chimique, ça me coupe l'envie tout net. Ce qui est cool avec le lubrifiant de Love & Care, c'est qu'il a zéro odeur et qu'il n'a aucun goût particulier, ce qui fait de lui un allié plutôt discret, juste là pour vous aider sans trop en faire.

Il peut s’utiliser avec des sextoys ou des préservatifs sans souci.

Il est éthique, puisqu’il est bio, naturel et est vegan (non testé sur les animaux). De quoi prendre du plaisir sans culpabiliser, même si la souffrance animale n’est sûrement pas ce qui vous préoccupe le plus pendant des galipettes.

Les points négatifs du lubrifiant naturel Love & Care

Selon moi, le seul hic du lubrifiant, c’est sa taille. Il a beau exister sous trois formats (100 mL, 50 mL ou 25 mL), le packaging reste plutôt petit et le produit se termine assez rapidement. Dommage pour celles et ceux qui en font un usage régulier.

Le lubrifiant naturel Love & Care en bref

Le lubrifiant de Love & Care est vraiment parfait pour les personnes qui ne souhaitent pas se prendre la tête et opter pour un produit naturel sans ingrédients chimiques à rallonge.

Le seul bémol étant sa taille, je le recommande chaudement, mais seulement aux personnes qui en font une utilisation occasionnelle et non quotidienne, car le produit se vide très vite !

En attendant, prions pour que la marque sorte des versions plus volumineuses !

Note générale : 8/10

