Les moments forts des Grammy Awards 2020 : Billie Eilish, Kobe Bryant…

En ce qui concerne cette cérémonie, je ne pense pas que tu peux pas comparer les prix de Billie Eilish et le combat de Greta Thunberg parce que l'âge est perçu d'une différente manière. Je trouve que l'on est soit gentil ou un peu trop émerveillé ou soit trop méchant avec Greta Thunberg si l'on associe son âge à son combat.

Billie Eilish et les Grammys (d'ailleurs JE SUIS HEUREUSE POUR ELLE, MÊME SI JE SAIS QU'ELLE A TOUT RAFLÉ JE REGARDE LA CÉRÉMONIE CE SOIR) c'est une vision totalement différente. Je ne travaille pas dans la musique mais je comprend que commencer si jeune et avoir un album qui plaît autant à des professionnels qu'à des jeunes personnes, selon moi c'est un exploit surtout que beaucoup de gens ont une mauvaise image de ces chanteurs et acteurs jeunes, notamment à cause es productions comme Disney ou maisons de disques qui aime bien profiter de la bouille d'une jeune fille pour lui faire chanter des chansons très simples sur la quête du prince charmant. Billie parle bien d'amour dans certaines de ses chansons, cependant en restant elle-même, elle a su plaire plus large qu'une Selena Gomez à une époque.

Et pour contrer la théorie qu'elle ne sera probablement pas intéressante plus tard, Taylor Swift était l'ancienne plus jeune artiste à avoir gagné l'album de l'année à 20 ans la première fois, la seconde fois elle avait 27 ans je crois. Pour le coup, Adèle était aussi très jeune lors de ces premiers grammys

Après, je ne dis pas que tu as tort en disant que la société fait très attention à l'âge mais le cas de Billie est vraiment très différent de celui de Greta Thunberg