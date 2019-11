Billie Eilish trois ans plus tard, ça donne quoi ? La nouvelle interview est sortie

Mise à jour du 26 novembre 2019 par Carotte

Billie Eilish a maintenant 17 ans, et Vanity Fair continue d’enregistrer l’évolution de la star en interview vidéo.

Billie Eilish : l’interview trois ans après de Vanity Fair

Tu te rappelles de la fois où Vanity Fair avait interrogé Billie Eilish au tout début de sa popularité, lorsqu’elle n’avait que 15 ans ? Deux ans après, le magazine avait réalisé le même interview en la faisant réagir au précédent.

Tu peux trouver cette vidéo comparative qui avait cassé l’Internet plus bas dans l’article.

Trois ans après, Vanity Fair continue de faire le point sur le parcours de la chanteuse. Tu peux dès aujourd’hui regarder la troisième partie, cette fois alors que Billie a 17 ans !

Billie Eilish rayonne dans une troisième interview

Si le deuxième interview avait autant tourné, c’est aussi à cause du fait que Billie avait l’air complètement dépassée par la célébrité.

Dans cette vidéo, elle dit qu’elle est heureuse et que maintenir son bonheur est la chose la plus importante pour elle à ce jour.

Et ça se voit à son visage, elle GLOW !

Cette vidéo m’a fait chaud au cœur et montre que l’adolescence est parfois aussi un moment de ta vie où tu as tendance à voir les choses en noir. Mais quand tu es bien entourée comme à l’air de l’être Billie, tout peut s’arranger !

C’est si niais ce que je raconte, mais c’est un peu vrai.

Et toi, qu’est-ce que tu penses de cette évolution ?

Mise à jour du 29 mars 2019

Oh, qu’est-ce qu’on l’aura attendu : l’album de Billie Eilish est enfin sorti !

Billie Eilish sort son premier album

On y retrouve ses derniers singles comme when the party’s over, bury a friend ou wish you were gay. Son univers s’étend encore à travers ces 14 titres, toujours si sombres et introspectifs.

J’ai déjà mes morceaux préférés, je crois. Même si je vais continuer d’écouter l’intégralité de l’album, je suis déjà amoureuse de bad guy et my strange addiction.

WHEN WE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? a seulement quelques heures de vie, mais l’as-tu déjà écouté ? Tu l’attendais ?

À lire aussi : Rencontre Billie Eilish, véritable prodige de la pop de 15 ans !

Publié le 8 novembre 2018

L’année 2017 a marqué un sacré tournant pour Billie Eilish, prodige de la pop US que l’on suit de très près depuis ses débuts.

Billie Eilish interviewée par Vanity Fair

À seulement 16 ans (oui, ça fait mal), la jeune autrice, compositrice et interprète n’a pas de temps à perdre, comme le prouve ses deux interviews réalisées à un an d’écart.

Un an après sa première interview vidéo avec le magazine, Vanity Fair a posé à la jeune chanteuse les mêmes questions qu’en 2017.

L’écart entre les deux vidéos donnent une bonne idée du chemin parcouru par l’artiste.

Nombre de followers, de célébrités rencontrées, de personnes devant lesquelles elle a joué… En seulement un an, les chiffres ont explosé et la vie de Billie Eilish a bien changé.

Billie Eilish parle de sa célébrité

Quasiment inconnue en 2017, Billie Eilish raconte maintenant ne plus pouvoir sortir sans être reconnue.

Tout en exprimant de la gratitude pour sa célébrité, elle confie envier la Billie de 15 ans qui pouvait se déplacer librement sans être systématiquement abordée.

Si sa vie n’est assurément plus la même qu’en 2017, Billie Eilish est restée fidèle à ses principes, comme l’atteste la fraîcheur intacte de ses deux entretiens.

Quand on lui avait demandé sa philosophie dans la vie, Billie de 15 ans avait répondu :

« Tout le monde va mourir et personne ne va se rappeler de toi donc… Fuck it ! »

Un an plus tard, faisant référence à la dernière interview :

« Ma philosophie ? Ce qu’a dit cette meuf »

Je vous dépose là son premier passage dans les studios COLORS qui avait rassemblé plus de 10 millions de vues il y a un an. Sa deuxième prestation quelques mois plus tard en comptabilise 34…

Sinon, je vous propose de nous organiser en commentaires pour demander à Vanity Fair la même interview de Billie Eilish chaque année !

À lire aussi : Angèle célèbre l’homosexualité féminine dans un live captivant