Pourquoi Billie Eilish s’est déshabillée en plein concert

Billie Eilish a entamé sa tournée mondiale ce lundi 9 mars à Miami avec un puissant message sur le body shaming.

La jeune femme de 18 ans, grande adepte des vêtements très amples pour que l’on ne puisse pas la sexualiser, a décidé de taper fort en diffusant un clip pendant l’interlude de son concert.

Fort car montrant la jeune femme se déshabillant, avec sa voix-off délivrant un message sur son corps.

Nous t’en avions déjà parlé sur madmoiZelle, Billie Eilish entretien un rapport particulier à son corps.

Et elle le dit.

Depuis le début de son succès, elle explique que son style, ample et baggy, est un choix puisqu’elle ne s’est « jamais sentie à l’aise dans des vêtements vraiment minuscules ».

Elle refuse que les gens puissent la sexualiser et avait déjà exprimé son raz-le-bol quand aux remarques lui disant de s’habiller « plus sexy ».

Début 2020, elle avait aussi évoqué son combat contre la dysmorphie corporelle et expliqué comment sa puberté avait abîmé sa santé mentale.

Mais ce lundi 9 mars, la chanteuse a décidé de lancer un message encore plus fort.

Lors du premier concert de sa tournée à Miami, Billie Eilish a diffusé un clip lors de l’intro du concert.

Le clip est composé de plusieurs plans, plus ou moins rapprochés, de la chanteuse qui retire un à un ses vêtements noirs iconiques jusqu’à se retrouver en soutien-gorge.

En fond, sa voix déclare lentement :

Vous voudriez que je sois plus petite ? Plus faible ? Plus douce ? Plus grande ? Vous voudriez que je sois plus calme ?

Une déclaration qui me fout des fucking frissons, personnellement.

Le fameux clip n’est pas (encore ?) disponible sur Internet mais plusieurs fans ont publié sur Twitter les vidéos du concert qu’ils ont prises.

.@BillieEilish showed off her body in visuals during an interlude at her concert in Miami. pic.twitter.com/zhj3lHNH4b

— Pop Crave (@PopCrave) March 10, 2020