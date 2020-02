Comment la puberté précoce de Billie Eilish a abîmé sa santé mentale

On a posté notre message en même temps je crois. Mais oui c'est l'environnement en général avec les produits chimiques présents dans nos eaux, les hormones dans la viande, les perturbateurs endocriniens dans nos produits cosmétiques et dans les pesticides de nos fruits/légumes. Un tout de pleins de choses qui fait que l'âge de la puberté est plus précoce.J'imagine que ça doit avoir aussi un impact sur la fertilité également (si on a nos règles pluw tôt, vu qu'on est censé avoir un nombre d'ovules fixes non ?). Avec d'autres facteurs pour la fertilité bien sûr.