Personne ne t’aime vraiment ? Tes potes t’ignorent ? T’es paumée ? Cet article est pour toi

Cet article me parle aussi. Même si ça va un peu mieux aujourd'hui. J'ai toujours été quelqu'un de timide et introverti mais j'ai toujours eu des amis pendant ma scolarité jusqu'à la fin du lycée. A l'époque j'étais pas satisfaite j'aurais voulu être le genre de personne que tout le monde apprécie mais finalement je me rend compte que c'était pas si mal je m'amusais bien. C'est quand je suis arrivée à la fac que ça s'est compliqué (alors qu'on nous renvoie toujours l'image des années fac comme étant géniales t'as plein de potes et tout du coup c'est encore plus dur je trouve). Je ne connaissais personne et il y avait beaucoup trop de monde je n'ai pas réussi à me faire de vrais potes. Je discutais de temps à autre avec des gens mais c'est tout. Ça a duré plusieurs années et c'était très dur cette solitude (je trouve qu'on parle pas assez de la solitude pendant les études supérieures comme si c'était juste "normal" de s'éclater à la fac). Mais finalement en master j'ai trouvé des gens super chouettes avec qui je suis désormais pote et de vraies amies donc ça a mis le temps mais ça a fini par arriver. Mais je sais d'expérience que quand on est seul on a vraiment l'impression qu'on s'en sortira jamais et on n'ose même plus espérer.



Maintenant je sais que j'ai ma meilleure amie, quelques potes de lycée que je revois de moins en moins, et mes potes de fac. J'ai toujours au fond de moi cette envie d'être une meuf super sociable. Mais je me demande en fait si c'est pas juste par pression sociale. Finalement ça me convient peut-être de pas avoir 36 mille potes. Mais j'ai toujours cette angoisse de me retrouver seule un jour à nouveau si je change de ville et aussi quand j'entrerai dans le monde du travail.