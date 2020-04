Billie Eilish, insultée en bikini comme en baggy : ça s’arrête quand ?!

On avait pas dit qu’il était temps de laisser Billie Eilish, son corps et son style tranquille ?

Billie Eilish lutte contre le slut-shaming et le body-shaming

Le mois dernier, je te parlais de l’initiative de Billie Eilish qui avait enlevé ses vêtements dans une vidéo projetée en plein concert pour dénoncer le body shaming, délivrant un message fort pour faire taire les critiques.

« Si je porte quelque chose de confortable, je ne suis pas une femme. Si j’enlève les couches de vêtements, je suis une pute. »

Or, il semblerait que les trolls et détracteurs de la chanteuse ne se soient pas arrêtés là, et continuent de donner leur avis, guère demandé, sur son corps et sa façon de s’habiller.

Billie Eilish victime de commentaires malveillants

Car quand les gens ne la critiquent pas de porter des vêtements amples, ils la critiquent de porter des vêtements… moins amples !

Dans une interview récente donnée au magazine Dazed, Billie est revenue sur les nombreux commentaires blessants qu’elle avait pu lire sous certaines de ses photos Instagram.

Par exemple celle où elle prend une douche d’extérieur en maillot de bain à Hawaii, disponible dans le diapo ci-dessous.

Après avoir reçu des commentaires (« Non mais comment ose-t-elle dire qu’elle ne veut pas être sexualisée et après porter ça ? ») sur une ancienne photo où elle était vêtue d’un débardeur, les haters s’en sont de nouveau donné à cœur joie.

Lassée, Billie explique :

« C’était une mode. Il y avait des commentaires du genre : « Je l’aime plus parce que maintenant qu’elle a 18 ans c’est devenue une pute »… Non mais sérieux. Je peux pas gagner. Je ne peux pas gagner. »

À tel point que la jeune femme a expliqué avoir tout simplement cessé de lire les commentaires.

Billie Eilish a longtemps détesté son corps

Sans parler des critiques de ces haters, le propre malaise de Billie à l’égard de son corps a été tel pendant longtemps que la jeune femme s’appliquait à ne jamais le regarder.

« L’année dernière, j’en étais arrivée à un point où quand j’étais nue, je ne reconnaissais même pas mon corps parce que je ne l’avais pas vu depuis un moment. Je le regardais et je me disais : mais à qui appartient ce corps ? »

Depuis, l’image que Billie Eilish a d’elle-même s’est quelque peu améliorée.

« C’est pas que l’aime davantage (mon corps) maintenant, c’est juste que je suis un peu plus OK avec lui désormais. »

Billie Eilish porte ce qu’elle veut

Même si Billie a conscience qu’elle ne sera sûrement jamais à l’abri des critiques, elle explique (de nouveau) qu’elle a le droit de porter ce qu’elle souhaite, quand elle le souhaite.

Et qu’il serait temps que tout le monde le comprenne !

« Si je porte un jour une robe ou un truc du genre, on va me détester pour ça. Les gens vont me dire : « Tu as changé, comment oses-tu porter quelque chose contre lequel tu t’es toujours rebellée ! ». Mais je ne me rebelle contre rien, en fait. Je ne peux pas insister plus que ça sur ce point. Je porte juste ce que j’ai envie de porter. Si un jour je me dis : « Tiens, je me sens à l’aise avec mon ventre en ce moment, j’ai envie de le montrer » eh bien je devrais avoir le droit de le faire. »

