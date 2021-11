Habillez vos ongles d’une carapace brillante et colorée avec la tendance Tortoiseshell Nails !

Cette année, la saison du Pumpkin Spice Latte et des longueurs cuivrées n’est pas avare en tendances beauté : entre le maquillage monochrome, le retour du rouge à lèvres noir ou la coloration Holographic Hair, il y a de quoi s’amuser !

Et les ongles ne sont clairement pas laissés en « vu » : après le nail-art « pierres précieuses », faisons place à la manucure « carapace de tortue », ou Tortoiseshell Nails chez nos amis anglophones.

Les ongles « carapace de tortue », une tendance qui va vite !

Inspirée des couleurs chatoyantes des carapaces de tortue, cette tendance peut être adoptée de différentes manières : en « accent nail », façon manucure américaine ou encore en total look. Niveau coloris, on peut rester sur des teintes réalistes de noir, d’orange et de marron, ou s’amuser un peu avec du vert, du bleu ou encore du doré.

Le seul impératif ? Ne pas oublier le top coat hyper brillant pour rappeler l’eau qui miroite sur le dos de ces reptiles à majorité aquatiques. Oui, la cohérence, c’est important.

Pas mal, n’est-ce pas ? Que vous optiez pour des faux ongles, des autocollants ou que vous profitiez des talents d’une prothésiste ongulaire, cette tendance sera parfaitement adaptée aux soirées pizzas-Danse avec les Stars de novembre, et ce n’est pas Michaelangelo qui dira le contraire…

Crédits photos images de Une : @olivias_hidden_beauty, @hannah.k.nails, @polish_nailboutique