La coloration Holographic Hair est sûrement ce que vous verrez de plus joli cette saison

Du rose, du vert, du bleu, du jaune… Le Holographic Hair est le shot de couleurs dont on avait besoin en ce début de saison. Et c’est si beau !

Fuyez bruns chocolatés et roux épicés, une tendance beaucoup plus fun est en passe de tout balayer sur son passage : la coloration Holographic Hair, qui mêle tons pastel et brillance métallique pour une chevelure empreinte de magie.

View this post on Instagram Une publication partagée par Pastel Hair & Platinum Hair (@rossmichaelssalon)

Comment adopter la tendance coloration holographique ?

Afin d’afficher une couleur multidimensionnelle, le cheveu devra passer par plusieurs étapes de décoloration, de patine et de coloration.

Sur des longueurs devenues blond platine, le coiffeur réalisera un balayage avec différents tons de lavande, de bleu layette, de vert menthe, de parme et de jaune dans le but d’obtenir l’impression d’hologramme tant désirée.

Si on se sent d’humeur aventureuse, on peut parfaitement enfiler ses gants de coloriste du dimanche et tenter la coloration Holographic Hair à la maison. Dans une vidéo publiée sur YouTube, Michael et Melody Lowenstein, deux professionnels qui ont fait de la crinière de licorne leur fond de commerce, donnent quelques conseils pour réaliser un « holo hair » sur une base très claire, en utilisant différentes teintes de colorations semi-permanentes. Et ça a l’air presque simple à réaliser !

Reste par contre à voir comment ça vieillit — probablement assez mal, comme beaucoup de colorations très nuancées et claires. Attendez-vous à voir l’effet holographique s’estomper au bout de quelques shampoings !

Shopping pour une chevelure de Petit Poney maison

Hair Tint Unicorn Hair Bunny Lime Crime 16,45€

Coloration temporaire Colorista Washout L’Oréal Paris 7,90€

Crème colorante semi-permanente Sea Nymph Manic Panic 15,99€

Coloration semi-permanente Lavender Crazy Color 6,27€

Coloration créative temporaire Color Fresh Future Yellow Wella 14,60€

À lire aussi : Cheveux arc-en-ciel : mode d’emploi et entretien

Crédits photos images de Une : @rossmichaelssalon