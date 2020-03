Le confinement, une bonne nouvelle pour la planète ?

Le confinement, c’est 2,6 milliards de personnes qui doivent rester chez elles ! Ce qui veut dire BEAUCOUP moins de gens dans les rues, BEAUCOUP moins de gens qui prennent leur voiture, BEAUCOUP moins de transports en général, etc, etc.

Ça te donne plus de temps pour regarder Netflix… Et ça donne l’occasion à la planète de souffler un peu.

En Chine, en Italie et à Paris, une baisse drastique de la pollution de l’air a déjà été enregistrée.

La NASA a relevé que les émissions de dioxyde d’azote ont diminué de 10 à 30% entre le 1er janvier et le 25 février dans la région de Wuhan, l’épicentre de l’épidémie en Chine.

Au Nord de l’Italie, un satellite a de même détecté une forte baisse de la pollution atmosphérique. Tu peux observer la baisse de dioxyde d’azote en 10 jours de confinement en Italie sur ce Tweet de l’Agence Spatiale Européenne :

Fluctuation of nitrogen dioxide emissions across #Europe from 1 Jan until 11 Mar 2020, using a 10-day moving average & data from @CopernicusEU #Sentinel5P.

The decline in NO2 emissions over the #PoValley 🇮🇹 is particularly evident.https://t.co/MkPuG4IcOi pic.twitter.com/LcNH1QsmaB

— ESA EarthObservation (@ESA_EO) March 13, 2020