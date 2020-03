Les films les plus sexy à voir sur Netflix

Publié le 14 février 2019

La dure réalité de l’existence, c’est que parfois j’ai la flemme de faire frotti-frotta.

Entre une partie de sexe endiablée ou Maniac sur Netflix, le choix est souvent vite vu.

Toutefois, l’envie de copuler peut justement monter par le biais de cette fameuse plateforme et des contenus qu’elle héberge.

Et là, on est sur un 10/10.

Voilà donc 5 films qui vont faire monter la température sous ta couette, qu’elle contienne une personne, dix personnes, un chien, ou juste tes mains délicates.

Newness, les amours libres

Il y a quelques années sortait Like Crazy, une comédie dramatique de Drake Doremus, qui explorait les tumultes d’une jeune relation amoureuse.

Avec la même recette, le cinéaste revient muni d’une nouvelle proposition.

Il s’agit toujours d’amour. Seulement, cette fois-ci, il est « libre ».

Nicholas Hoult et Laia Costa campent deux jeunes amants qui très vite tombent amoureux.

Sans beaucoup y réfléchir, ils passent un cap et s’installent ensemble. Seulement, leurs vieilles habitudes reviennent au galop et le couple se met de nouveau sur des applis de rencontre, à la recherche d’un frisson nouveau.

Ce qui aurait pu virer au drame finit par plaire au couple. C’est décidé, ils auront désormais le droit d’aller voir ailleurs. Une seule condition : l’honnêteté.

Elle couche avec un homme plus âgé, il drague des meufs en soirée. Telle est désormais leur vie.

Mais c’était sans compter sur les non-dits, qui arrivent lentement, et parasitent le contrat initial.

Avec beaucoup d’intelligence, Drake Doremus pose son regard sur les amours qui naissent puis meurent.

Sans complaisance ni misérabilisme, il nous susurre à l’oreille qu’essayer est le meilleur moyen de savoir ce que l’on veut, et ce qu’on ne veut surtout pas.

Et il nous rassure : tout seul, comme à deux ou à trois, on a le droit de s’ennuyer.

OK le pitch est pas hyper sexy sur le papier. Mais attends d’appuyer sur Play…

Love, du sexe et de la salive

L’affiche, sur laquelle des langues se nouent langoureusement, donne déjà le ton du produit. Pendant 2h20, Gaspar Noé l’impertinent dresse le portrait d’amours impétueuses, loin des conventions.

Interdit aux moins de 18 ans, Love a divisé son audience lors de sa sortie. Certains criaient au génie, d’autres à la branlette intellectuelle !

Pour ma part, j’ai trouvé Love terriblement haletant, sensuel, et sensible.

De quoi ça parle ?

Au cours d’une journée pluvieuse, Murphy, un jeune homme de 25 ans, va se remémorer sa plus grande histoire d’amour. Celle qu’il a vécue avec Electra.

Une passion contenant excès, jeux, et dangers.

Je te conseille vivement Love, à coté duquel Fifty Shades of Grey te semblera plus fade que jamais.

Below Her Mouth, au cœur des tumultes amoureux

Cette fiction sulfureuse a su trouver son chemin jusqu’au prestigieux TIFF, un festival de cinéma annuel non-compétitif qui se tient en septembre à Toronto.

Il s’agit d’une fiction très chaude sur deux femmes qui n’étaient pas censées s’aimer mais le feront avec ferveur en dépit des convenances.

Sorti début août sur Netflix, Below Her Mouth a réchauffé les esprits dont le mien, même si je ne suis pas sûre de sa qualité au-delà de son aspect très sexy et tumultueux.

Je t’encourage toutefois à lui dédier un petit bout de ton temps, pour transpirer de conserve avec Natalie Krill et Erika Linder, qui ont su donner de leurs corps pour nos yeux pleins d’envie.

Sex Friends, et tout est dans le titre

Friends with benefits, fuckbuddies ou encore fuckfriends : les termes sont nombreux, qui désignent la pratique consistant à être « potes dans la chambre à coucher », comme dirait ma mère.

C’est ici la pratique qu’expérimentent Natalie Portman et Ashton Kutcher dans un film d’Ivan Reitman sorti en 2011.

Leur objectif ? Coucher et se marrer sans jamais tomber amoureux.

Mais sauront-ils se tenir à leurs résolutions ?

(Ce regard trahit déjà la réponse)

Un film plutôt feel-good qu’extrêmement sexy, que j’avais dégusté avec plaisir au cinéma lors de la sortie en salle. Depuis je ne l’ai pas revu, mais compte bien m’y mettre, maintenant qu’il a atterri sur Netflix.

Si tu veux en savoir davantage sur les « plans cul », n’hésite d’ailleurs pas à regarder la vidéo de notre Queen Camille nationale à ce sujet.

5 nouveaux films sexy à voir sur Netflix Mise à jour du 24 juin 2019 Quelques mois après cette première sélection, Kalindi te propose ci-dessous 5 autres longs-métrages hot hot hot dispo dans le catalogue Netflix !

Friends with benefits, le cul entre copains

J’adore cette comédie romantique, surtout pour son casting. Ce sont Justin Timberlake et Mila Kunis qui se partagent l’affiche de ce succès commercial sorti en France en 2011.

Les deux sex-symbols incarnent à merveille des célibataires avides de légèreté dans un New York chaud et branché.

Jamie est chasseuse de têtes et veut recruter Dylan, un directeur artistique de Los Angeles. Tous deux s’aperçoivent vite qu’ils sont sur la même longueur d’onde : déçus par l’amour, ils veulent rester seuls mais s’amuser tout de même au lit.

En expérimentant donc le « sexe entre amis », ces deux célibataires sans attache essaient de s’éviter une déception amoureuse.

Mais sauront-ils rester fidèles à leur contrat de départ ?

Réponse sur Netflix.

Café Society, tension sexuelle et grandes romances

Ce film n’est certes pas rythmé par des séances de cul intense, pourtant il demeure à mes yeux hyper sensuel.

En sortant de la séance de cinéma en 2016, j’étais encore un peu retournée par les envies et les amours des protagonistes…

Café Society, c’est l’histoire de Bobby Dorfman, un jeune homme qui veut tenter sa chance à Hollywood et contacte son oncle Phil, célèbre agent de stars, pour qu’il lui trouve un job.

Il obtient celui de coursier.

Bobby tombe très vite amoureux d’une jeune femme superbe qui n’est malheureusement pas libre.

Mais celle-ci débarque un jour chez Bobby pour lui annoncer qu’elle vient de rompre. Bobby se lance dans une idylle dont il ne guérira peut-être jamais.

Note cependant que ce film est signé Woody Allen. À toi de voir si tu désires le découvrir ou non.

Bang Gang repousse les limites

Attention, Bang Gang n’a rien en commun avec les romances précédemment citées.

Cette fiction d’Eva Husson sortie en 2016 explore les désirs parfois trash d’un groupe d’ados en quête d’identités.

Dans ce groupe, il y a George, une jeune femme de 16 ans folle amoureuse d’un dénommé Alex. Pour lui mettre le grappin dessus, elle lance un jeu collectif où sa bande d’amis va découvrir, tester et repousser les limites de leur sexualité.

Bang Gang peut choquer par moment mais a le vrai mérite de poser un regard différent sur la sexualité des adolescents, loin des doux roulages de pelles des comédies romantiques made in Hollywood.

Je te conseille vraiment de laisser une chance à ce film français porté par Marilyn Lima et Finnegan Oldfield.

Amar, la naissance du désir

Ce joli film espagnol Netflix emmené par Pol Monen et Greta Fernández tape juste.

C’est l’histoire de Laura et Carlos qui vivent leur toute première idylle, entre passion et petites contrariétés.

La naissance de cette relation, avec tout ce que celle-ci implique, est touchante, sensuelle et assez proche du souvenir que j’ai de mes premiers amours.

Tout simple mais plutôt chaud, Amar devrait te faire passer un très bon moment, tout en sucre et en salive.

Péché originel, un film CULte

Ce film est très vieux mais vraiment sulfureux !

Avec Antonio Banderas et Angelina Jolie dans les rôles-titres, il va te conquérir, j’y mettrais ma main au feu (ou simplement dehors, ça fera l’affaire).

Louis est un riche marchand de café qui veut épouser une Américaine.

Lorsqu’il vient accueillir sa future femme venue le rejoindre en bateau, il tombe immédiatement sous son charme. Et pour cause, elle est superbe !

Leur relation devient très vite torride. Mais ce qui aurait pu constituer la plus belle histoire d’amour de Louis se transforme vite en cauchemar…

Je te conseille vraiment de jeter un coup d’œil à ce film de 2001, qui avant de sombrer dans le drame est vraiment hot au possible.

Voilà mon bel esturgeon pour cette seconde édition des films les plus sexys disponibles sur Netflix.

Et toi, quels sont tes préférés ? Ajoute-les en commentaires !

À lire aussi : Survis à la canicule grâce à madmoiZelle !