5 bonnes nouvelles qui vont te remonter le moral en période de confinement

Les infos et l’emballement sur les réseaux sociaux sur le coronavirus te soûlent, t’angoissent ? Je te comprends, moi aussi !

Pour ne pas devenir chèvre, il est important de consommer AUSSI du contenu positif. (comme sur madmoiZelle !).

Et c’est pour ça que la nouvelle vidéo d’Hugo Décrypte tombe à point nommé, et que je te conseille de la regarder !

Hugo Décrypte essaye de voir le verre à moitié plein et met le focus sur des nouvelles POSITIVES en cette période d’épidémie.

1 – De grandes entreprises s’engagent dans la lutte contre le coronavirus

En France, LVMH et Pernod Ricard se mettent à fabriquer du gel hydralcoolique pour faire face à la pénurie dans les pharmacies et les commerces, dépassés par la très forte demande !

Les hôpitaux aussi sont en pénurie de gel hydroalcoolique. C’est pour cela que LVMH livre du gel aux hôpitaux de Paris, à raison de 19 000 litres la semaine dernière, et 50 000 litres dès cette semaine !

De son côté, Pernod Ricard fournit de l’alcool pour la fabrication de gel hydroalcoolique.

Des petites entreprises s’engagent également, comme 1083 qui produit des masques en tissu lavables pour les habitants de la région où se trouve l’usine.

3 – Des initiatives citoyennes fleurissent pendant l’épidémie de coronavirus

Les chaînes Monoprix et Franprix proposent ainsi un panier à 30€ avec des produits de base et des aliments variés pour tenir quelques jours sans avoir besoin de se déplacer et de s’exposer au coronavirus.

Les seniors peuvent se le faire livrer gratuitement en appelant le magasin. Parle-en à tes grands-parents si ceux-ci ont du mal à rester en place malgré tes nombreux rappels et recommandations !

Plusieurs supermarchés mettent en place des horaires aménagés pour les seniors afin qu’ils ne se mêlent pas à la foule, par exemple en ouvrant plus tôt le matin.

Le site enpremièreligne.fr propose de l’aide pour les personnes qui continuent à travailler car ils sont indispensables au fonctionnement du pays et au soin des malades. Parmi eux : le personnel soignant, mais aussi les personnes travaillant en supermarché.

Le site propose ainsi des services pour la garde d’enfants ou pour les courses.

Le tout marche sur un modèle collaboratif, grâce auquel tu peux toi-même aider ces personnes en proposant ton aide sur la plateforme ! Clique ici si tu veux participer.

Les propositions d’aide ont été tellement nombreuses qu’elles ont dépassé le besoin ! enpremièreligne.fr redirige alors vers les Restos du Cœur et l’Etablissement français du sang pour les dons de sang.

Tu as sûrement aussi vu sur les réseaux sociaux les applaudissements des gens à leurs fenêtres pour remercier le personnel soignant.

Tu peux aussi rejoindre le groupe Facebook Les 10 minutes du peuple pour chanter aux fenêtres avec tes voisins tous les soirs à 19h30.

4 – Coronavirus : une amélioration de la situation en Chine et en Asie

Les mesures très fortes de la Chine ont porté leurs fruits puisque la courbe des contaminations s’est inversée.

Les chiffres du gouvernement chinois sont à prendre avec des pincettes mais la baisse du nombre de cas est bel et bien une évidence !

Les mesures restent fortes dans le pays : les gens portent des masques et leur température est prise à l’entrée des commerces. Les personnes arrivant de l’étranger passent obligatoirement 14 jours en quarantaine.

Dans d’autres pays d’Asie comme la Corée du Sud, la situation est similaire.

4 – Face au coronavirus, la recherche avance

Les scientifiques de toute la planète sont mobilisés pour contrer le coronavirus.

Aucun vaccin n’a pour l’instant été agréé mais la recherche est sur la bonne voie.

Par exemple, à Seattle, un vaccin expérimental a porté ses fruits.

Il faudrait cependant entre un an et un an et demi pour qu’un vaccin soit disponible.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a également annoncé un programme d’échange des données scientifiques entre les laboratoires du monde entier pour avancer au plus vite la recherche sur le coronavirus.

5 – Le coronavirus fait chuter la pollution

La baisse de l’activité économique et industrielle engendrée par la coronavirus a pour effet de faire drastiquement chuter la pollution de l’air.

La NASA a relevé que les émissions de dioxyde d’azote ont diminué de 10 à 30% entre le 1er janvier et le 25 février dans la région de Wuhan, l’épicentre de l’épidémie en Chine.

Au Nord de l’Italie, un satellite a de même détecté une forte baisse de la pollution atmosphérique.

L’épidémie servira-t-elle d’électrochoc pour aller vers un modèle économique plus respectueux de l’environnement ? C’est en tout cas ce qu’espèrent certains spécialistes, et moi aussi !

