Comment parle-t-on des règles à l’étranger ? Réponse dans ce podcast du Courrier international

Cette semaine, les règles sont à l’honneur dans Les mots des autres, le podcast polyglotte du Courrier international. En cinq épisodes, deux traductrices et une journaliste explorent comment les menstruations s’expriment à travers le monde.

Savez-vous pourquoi l’expression « en catimini » a pour racine un terme de grec ancien désignant les menstruations ? Ou pourquoi au Pays-Bas, aujourd’hui, on parle de « betteraves qui débordent » pour parler des règles ?

Comment parle-t-on des règles à travers le monde ?

Les mots des autres, un podcast du Courrier international qui collectionne les curiosités linguistiques du monde entier, s’est attelé aux explications. Après avoir abordé les expressions de la langue en politique, les expressions de genre à travers le monde, ou les mots étrangers qui racontent les enjeux climatiques, il se penche désormais sur la manière de parler des règles en langue étrangère.

En cinq épisodes sortis sur cinq jours de la semaine (durée « standard » d’une période de règle) Leslie Talaga et Caroline Lee, traductrices, et Mélanie Chenouard, journaliste, proposent un tour d’horizon des expressions idiomatiques et autres fun facts linguistiques autour des règles.

Erol Ahmed / Unsplash

La langue, reflet parfois surprenant de la société

Si certaines expressions seront familières aux francophones, d’autres sont surprenantes, ironiques ou poétiques. Surtout, elles rappellent les réalités sociales qui les ont construites : le tabou des menstruations ou l’exclusion des femmes pendant leurs règles, par exemple. L’expertise des traductrices et spécialistes qui ont participé au podcast permet de creuser l’étymologie d’un mot ou l’histoire d’une pratique, le tout dans une langue accessible

Avec des épisodes courts (moins de cinq minutes), mais toujours explicatifs, Les mots des autres est un format intéressant et ludique. À écouter sans faim, qu’on soit polyglotte ou non !

Écouter Les mots des autres, les menstruations dans toutes les langues

À lire aussi : Le podcast Les Maux Bleus déstigmatise la santé mentale, avec expertise et sensibilité

Crédit photo : Monika Kozub / Unsplash