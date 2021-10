La collection de maquillage Emily in Paris est sortie mais est-elle aussi ennuyeuse que la série ?

La marque française Lancôme lance une collection de maquillage inspirée de la série Netflix Emily in Paris, et on aurait presque envie de bâiller. Presque !

En octobre dernier, Netflix diffusait la première saison d’Emily in Paris, une série de 10 épisodes qui suivait les aventures d’Emily Cooper (jouée par l’actrice Lily Collins), une Américaine qui découvrait la vie parisienne, sa culture et ses moeurs, le tout recouvert d’une belle couche de clichés et de mièvrerie.

Malgré des critiques encore moins enthousiasmantes qu’une baguette trop cuite (du moins en France, et ce n’est pas Kalindi qui dira le contraire), la série a fait un tel carton qu’une seconde saison a rapidement été annoncée par le service de streaming. Elle devrait sortir ce 22 décembre, juste à temps pour les fêtes et les soirées plaid-chocolat chaud.

Ce n’était donc qu’une question de temps avant que des produits dérivés ne viennent accompagner la diffusion des nouveaux épisodes, et qui de mieux que Lancôme, marque parisienne par excellence — et qui compte Lily Collins parmi ses égéries depuis plusieurs années — pour lancer la promotion ?

Lancôme x Emily in Paris, la collab la plus parisienne de l’année

Pour célébrer la sortie de la saison 2 d’Emily in Paris, dont l’histoire devrait se dérouler à Paris mais aussi à Saint-Tropez, Lancôme propose une mini collection de cosmétiques et d’accessoires illustrés de la tour Eiffel si chère au cœur du personnage principal.

La palette d’ombres à paupières, avec son packaging en forme de coeur, est incontestablement le produit phare de la collab. Elle contient douze fards mats et irisés dans des tons neutres pour recréer les looks beauté chers aux héroïnes de la série, du nude de jour au smokey de nuit.

Maxi palette Lancome x Emily in Paris, 53€

Alors oui, on n’est pas sur une collection très risquée ni avant-gardiste, mais la palette cœur, quand même, elle est belle, non ? Elle n’aidera jamais personne à louer un studio à Paris, mais elle n’aura aucun mal à réchauffer les coeurs, comme un bon croissant ! Et c’est peut-être la seule chose qui compte.

La collection Emily in Paris x Lancôme est disponible sur le site et la marque et chez Sephora.

Crédits photos image de Une : Lancôme