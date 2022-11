Black Friday : 5 sextoys à (s)’offrir à moins de 100 €

Womanizer, vibromasseur, stimulateur clitoridien… C’est le Black Friday, et pourquoi pas l’occasion de se faire plaisir, ou de faire plaisir, en (s’)offrant un sextoy, dont voici une petite sélection, à shopper sur la boutique en ligne Passage du Désir.

C’est bientôt la fin de la Black Week, et quoi de mieux pour terminer en beauté cette semaine de promotions que le Black Friday, qui propose de nouvelles offres exceptionnelles en mode, beauté ou encore en puériculture. Mais le Black Friday, c’est aussi l’occasion de s’offrir (ou d’offrir) des sextoys à prix réduit. Si ces jouets intimes peuvent parfois valoir une coquette somme, la boutique en ligne Passage du Désir propose pendant cette journée un large choix de sextoys dont voici une petite sélection.

À lire aussi : Voici les meilleurs deals du Black Friday à ne pas manquer chez Sephora !

Stimulateur sans contact Liberty de Womanizer

Ce sextoy, imaginé par la marque allemande Womanizer, fonctionne à l’aide d’une technologie par aspiration sans contact, une petite révolution dans le monde des sextoys. Avec sa bouche creuse, il se place, sans contact direct, autour du clitoris, et « aspire » la zone tout en émettant au même moment des ondes de pression. Utilisable sur le clitoris, mais également sur les lèvres, ou encore les tétons.

Stimulateur sans contact Liberty — Womanizer — 79,20 € au lieu de 99,00 €

Mini masseur vibrant Zêta de Love and Care

C’est parfois la meilleure option (et surtout celle qui prend le moins de place) pour se faire plaisir. Ce mini masseur Zêta de la marque Love and Care dispose d’un moteur puissant permettant des vibrations efficaces pour grimper aux rideaux. Le petit plus ? Il dispose de trois intensités différentes et son format mini permet de l’emporter partout !

Mini masseur vibrant Zêta — Love and Care — 39,00 € au lieu de 59,00 €

Rouge à lèvres vibrant Arä de Black Edition

Aussi discret, voire plus, que le mini masseur vibrant de Love and Care, ce « rouge à lèvres » vibrant est un indispensable pour celles qui veulent embarquer leur petit joujou partout et se faire plaisir n’importe où, en toute discrétion. Il mesure 8,5 cm de haut pour 2,4 cm de large, et diffuse des vibrations profondes (même à travers les vêtements), plus ou moins fortes, régulières ou saccadées. Son bâton est flexible et hypoallergénique.

Rouge à lèvres vibrant Arä — Black Edition — 29,00 € au lieu de 49,00 €

Sona 2 de Lelo

Le Sona 2 est un petit bijou de stimulation clitoridienne, mais ne fait pas tout comme les autres. À l’inverse de nombreux stimulateurs clitoridiens, centrés uniquement sur la zone externe du clitoris, ce petit (mais puissant) objet s’intéresse, lui, à la zone interne du clitoris, extrêmement réactive. L’embout du Sona 2 entoure la partie externe du clitoris, et sa technologie sonique envoie des vagues de plaisir en profondeur, « jusque dans les racines du clitoris ». Le gros plus ? Le Sona 2 est étanche jusqu’à 1 mètre de profondeur, et est donc utilisable dans le bain ou dans la piscine.

Sona 2 — Lelo — 86,00 € au lieu de 99,00 €

Rabbit « Hot lover » chauffant et connecté de Satisfyer

Ce rabbit « Hot lover » a reçu pas moins de trois prix pour son design imaginé dans un silicone teinté dans la masse et biocompatible. Son gros point fort ? Le rabbit est chauffant : en moins de cinq minutes, il atteint la température corporelle, ce qui permet de se rapprocher peu ou prou des sensations stimulantes d’un vrai rapport. Il est aussi pilotable à distance !

Rabbit Hot lover — Satisfyer — 59,90 € au lieu de 69,90 €

À lire aussi : Pourquoi vous devriez parler de cul avec vos proches (bon, vous choisissez lesquels, hein)