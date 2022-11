Voici les meilleurs deals du Black Friday à ne pas manquer chez Sephora !

Pour le Black Friday, Sephora propose des offres intéressantes sur de nombreux produits de maquillage, de soin visage, corps et cheveux, ainsi que sur le parfum. On a dégoté pour vous les meilleurs deals !

Le Black Friday, c’est aujourd’hui ! Toute la journée et jusqu’au lundi 28 novembre, de nombreux e-shops d’enseignes beauté et de marques de cosmétiques vont proposer des promotions sur leurs références de produits de maquillage, de soins pour le visage, le corps ou les cheveux, mais aussi sur leurs plus jolis flacons de parfums. C’est notamment le cas de Sephora !

On a sélectionné pour vous les meilleures offres de 2022 disponibles sur l‘e-shop de la parfumerie sélective.

Brosse à cheveux n°1 L’Universelle de La Bonne Brosse

Cette brosse 100% poils de sanglier de la marque La Bonne Brosse a été pensée pour coiffer les cheveux, mais aussi pour les nettoyer et leur apporter de la brillance après une grosse journée. Elle s’utilise de préférence sur longueurs sèches et est idéale pour les cheveux fins à normaux (même fragiles), lisses ou souples.

Brosse à cheveux N°1 L’Universelle — La Bonne Brosse — 96,75 € au lieu de 129 €

Coffret hydratation à la rose de Fresh

Ce joli coffret découverte signé Fresh contient les best-sellers de la gamme de soins à la rose si chère à la marque. Trois essentiels qui sentent bon le jardin anglais pour une peau parfaitement hydratée : une lotion tonique, une crème hydratante et un masque pour le visage (full size).

Coffret hydratation à la rose — Fresh — 52,50 € au lieu de 70 €

Coffret Full Glam de Benefit

Ce joli coffret en métal au look esprit Noël contient quatre produits en format standard pour maquiller son teint, ses yeux et ses sourcils : la base de teint lissante The POREfessional, la poudre bronzante Hoola, le mascara volumateur BADgal BANG! et le gel fixateur pour les sourcils 24h Brow Setter. Un beau cadeau à offrir (ou à garder pour soi, parce qu’il n’y a pas de raison).

Coffret de Noël sourcils, regard et teint — Benefit — 45 € au lieu de 60 €

Coffret des essentiels bio de Sanoflore

Constitué de quatre produits pour le soin du visage, ce coffret de la marque Sanoflore renferme une eau micellaire (miniature) pour démaquiller et nettoyer la peau, une lotion purifiante pour lutter contre les imperfections, un gommage (taille voyage) pour raviver l’éclat du teint et un baume pour hydrater l’épiderme et renforcer la barrière cutanée. Le tout certifié bio et composé à 98% d’ingrédients naturels.

Coffret Mes essentiels peau repulpée — Sanoflore — 37,42 € au lieu de 49,90 €

Calendrier de l’Avent vernis à ongles d’OPI

Comme chaque année, OPI propose un calendrier de l’Avent pensé pour les fans de vernis à ongles. Il contient un mix parfait de teintes festives et plus sages pour répondre à toutes les envies de manucure, avant mais aussi après Noël. Et il est en promo pour le Black Friday !

Calendrier de l’Avent Jewel Be Bold — OPI — 63,75 € au lieu de 85 €

Coffret Blond Absolu de Kérastase

Shampoing, masque et shampoing sec, ce coffret contient trois essentiels pour prendre soin de ses cheveux. Le shampoing renforce la fibre et prévient la casse, le masque neutralise les reflets jaunes des blonds colorés, et le shampoing sec est idéal pour donner un coup de frais à ses racines entre deux douches.

Coffret cheveux blonds Blond absolu — Kérastase — 63,75 € au lieu de 85 €

Coffret eau de parfum Si d’Armani

Pour les fêtes, Armani propose un joli coffret cadeau composé de son eau de parfum star Si (50 ml), d’un lait parfumé hydratant pour le corps et d’un mini rouge à lèvres Lip Power dans une teinte rouge carmin qui sublimera toutes les carnations.

Coffret eau de parfum et rouge à lèvres Si — Armani — 72,10 € au lieu de 103 €

Kit manucure gel Le Bio de Mini Macaron

Ce set contient une lampe LED de 36 watts LED (main entière), une lime à ongles, un pousse cuticules ainsi que trois vernis (base, laque rouge et top coat) pour tester la manucure gel à la maison.

Kit de découverte manucure gel Le Bio — Mini Macaron — 61,50 € au lieu de 82 €

