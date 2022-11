Voici les meilleurs deals sur le parfum du Black Friday 2022 !

De nombreux parfums féminins sont en promo pendant la semaine du Black Friday. Une bonne opportunité pour commencer ses cadeaux de Noël !

Vous l’attendiez avec impatience, et ça y est, la Black Week est là ! À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 28 novembre, de nombreux e-shops d’enseignes beauté (Sephora, Nocibé, Marionnaud etc.) et de marques de cosmétiques vont proposer des offres sur leurs références de produits de maquillage, de soins pour le visage, le corps ou les cheveux, mais aussi sur leurs plus jolis flacons de parfums. Les réductions, qui vont de – 30 à – 50%, sont idéales pour se faire plaisir ou commencer ses cadeaux de Noël.

On a sélectionné pour vous les meilleures offres de 2022 sur les jus cultes comme sur les nouveautés.

La Vie Est Belle de Lancôme

Eau de parfum rechargeable La Vie Est Belle — Lancôme — 44,10 € pour 30 ml au lieu de 63€

Coco Mademoiselle de Chanel

Eau de parfum Coco Mademoiselle — Chanel — 69,30 € pour 50 ml au lieu de 99 €

Good Girls de Carolina Herrera

Eau de parfum Good Girl — Carolina Herrera — 50,40 € pour 30 ml au lieu de 72 €

Paradoxe de Prada

Eau de parfum Paradoxe — Prada — 55,30 € pour 30 ml au lieu de 79 €

Twilly d’Hermes

Eau de parfum Twilly — Hermes — 67,20 € pour 50 ml au lieu de 96 €

Chloé de Chloé

Eau de parfum Chloé — Chloé — 46,90 € pour 30 ml au lieu de 67 €

Idôle de Lancôme

Eau de parfum Idôle — Lancôme — 60,20 € pour 50 ml au lieu de 86 €

Mon Guerlain de Guerlain

Eau de parfum Mon Guerlain — Guerlain — 64,40 € pour 50 ml au lieu de 92 €

Narciso poudrée de Narciso Rodriguez

Eau de parfum Narciso poudrée — Narciso Rodriguez — 51,80 € pour 30 ml au lieu de 74 €

Donna Born In Roma de Valentino

Eau de parfum Donna Born In Roma — Valentino — 45,50 € pour 30 ml au lieu de 65 €

Irresistible Givenchy de Givenchy

Eau de parfum Irrésistible Givenchy — Givenchy — 65,80 € pour 50 ml au lieu de 95 €

Nina de Nina Ricci

Eau de toilette Nina — Nina Ricci — 50,40 € pour 50 ml au lieu de 72 €

Jimmy Choo de Jimmy Choo

Eau de parfum Jimmy Choo — Jimmy Choo — 39,90 € pour 40 ml au lieu de 57 €

Paris d’Yves Saint Laurent

Eau de toilette Paris — Yves Saint Laurent — 73,30 € pour 75 ml au lieu de 109 €

This Is Her ! Vibes Of Freedom de Zadig & Voltaire

Eau de parfum This Is Her ! Vibes Of Freedom — Zadig & Volaire — 37,19 € pour 30 ml au lieu de 61,99 €

Fame de Paco Rabanne

Eau de parfum Fame — Paco Rabanne — 64,20 € pour 50 ml au lieu de 107 €

Scandal Le Parfum de Jean Paul Gaultier

Eau de parfum Scandal Le Parfum — Jean Paul Gaultier — 58,14 € pour 50 ml au lieu de 96,90 €

Mémoire d’une odeur de Gucci

Eau de parfum Mémoire d’une odeur — Gucci — 46,25 € pour 60 ml au lieu de 92,50 €

Seconde Peau de Courrèges

Eau de parfum Seconde Peau — Courrèges — 69 € pour 100 ml au lieu de 115 €

A Drop d’Issey d’Issey Miyake

Eau de parfum A Drop d’Issey — Issey Miyake — 59 € pour 90 ml au lieu de 118 €

Her London Dream de Burberry

Eau de parfum Her London Dream — Burberry — 59,70 € pour 50 ml au lieu de 99,50 €

