Le Black Friday casse les prix de La Redoute : voici 13 pépites mode qui valent réflexion

Du 17 novembre au 29 novembre 2022, c’est le Black Friday suivi de la Black Week, soit une semaine de promotions et d’offres alléchantes sur les domaines de la maison, de la beauté, mais aussi de la mode. La preuve avec les meilleures affaires dénichées sur La Redoute.

On ne présente plus La Redoute. Si l’époque de la Vente Par Correspondance (VPC) via un catalogue est bel et bien révolue, le géant de la mode français continue de s’affirmer comme un eshop qui sélectionne la crème de la crème des vêtements, chaussures et accessoires sans prétention, même quand il signe des collabs avec de jeunes créateurs. C’est pourquoi son site représente un beau repère au milieu de la jungle de promotions du Black Friday et de la Black Week qui s’étend du 17 novembre au 29 novembre 2022. Voici donc une petite sélection d’offres et promotions alléchantes sur La Redoute qui valent le détour, si jamais l’envie vous prend, pour vous ou vos proches (rappelons que c’est bientôt Noël…).

13 vêtements mode en promo pour le Black Friday et la Black Week chez La Redoute

Pull col rond en fine maille pointelle — La Redoute Collections — 17,99 € au lieu de 29,99 €

Baskets Ozweego — adidas — 84 € au lieu de 120,00 € .

Robe maxi longue évasée — La Redoute Collections — 48,99 € au lieu de 69,99 €

Jean 720 High Rise Super Skinny — Levi’s — 84 € au lieu de 120,00 €

Boots en cuir, semelle crantée — La Redoute Collections — 60 € au lieu de 119,99 €

Chemisier col à volants imprimé à carreaux — La Redoute Collections — 37,49 € au lieu de 49,99 €

Manteau boutonné, en drap de laine — La Redoute Collections — 77,99 € au lieu de 129,99 €

Pull col rond, maille ajourée — 27,99 € au lieu de 34,99 €

Gilet col V boutonné, alpaga mélangé — La Redoute Collections — 35,99 € au lieu de 59,99 €

Pantalon large velours, taille haute — La Redoute Collections — 37,49 € au lieu de 49,99 €

Doudoune courte à capuche zippée — Superdry — 134,99 € au lieu de 179,99 €

Manteau fourrure d’imitation moutonnée — La Redoute Collections — 53,99 € au lieu de 89,99 €

Doudoune courte à capuche, avec ceinture — La Redoute Collections — 97n49

À lire aussi : La mode s’invite aussi à la COP27 pour se confronter à son propre greenwashing

Crédit photo de Une : La Redoute