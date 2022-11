Black Friday : la carte Avantage SNCF est à moitié prix !

Appel à toutes celles et ceux qui souhaitent privilégier le train pour leurs escapades : la carte Avantage de la SNCF est à 24,50 € au lieu de 49 € jusqu’au 28 novembre 2022. De quoi faire des économies sur vos prochains voyages !

Pratique (au moins sur les grands axes), écoresponsable, confortable : le train en France a quand même pour principal défaut son coût ! Pour le réduire et profiter de bons plans réguliers, la SNCF propose toutefois trois cartes Avantage : jeune, adulte et sénior, qui permettent de voyager en France et en Europe à prix plus doux.

Et ça tombe bien, pour la période du Black Friday, ces cartes Avantage sont à -50 % !

Les cartes Avantage SNCF à moitié prix

Avec une carte Avantage Jeune (12-27 ans), Adulte (pour les 27-59 ans) ou Sénior (pour les plus de 60 ans), vous achetez, pour une durée d’un an, les réductions suivantes :

Des prix plafonnés pour les billets en 2de classe TGV Inoui ou Intercité (39€ maximum pour les trajets de moins d’1h30, 59€ maximum pour les trajets de 1h30 à 3 heures, et 79€ max pour les trajets de plus de 3 heures), quel que soit le jour ou l’heure de la réservation.

30 % de réduction sur les prix des billets toute l’année, pour vous mais aussi pour un accompagnant adulte (et -60 % sur les billets de 3 enfants de 4 à 11 ans accompagnants). Attention : ces réductions concernent les allers simples le samedi ou le dimanche, les allers simples en semaine avec un enfant, et les voyages aller-retour incluant au moins la nuit du vendredi, du samedi ou du dimanche.

. Des réductions sur les trajets en TER dans certaines régions seulement .

. Des réductions sur divers services de la SNCF : -15 % au wagon-bar, sur le service Mes Bagages et sur la location AVIS.

Pro-tip : vous pouvez choisir d’activer votre carte Avantage jusqu’à 5 mois après son achat. Vous pouvez donc profiter de l’offre même si la vôtre est encore valide !

À 24,50 € au lieu de 49 €, ça vaut le coup !

Retrouvez la carte Avantage Adulte SNCF à 24,50 € (soit 50 % de réduction)

Crédit photo : Alexander Bagno / Unsplash