Attendez, pouce : Adam Sandler est la personnalité aux looks les plus recherchés sur Google de l’année ?!

Loin devant Harry Styles, Britney Spears ou les soeurs Kardashian-Jenner, c’est l’acteur et producteur Adam Sandler qui a été la star aux looks les plus recherchés sur Google cette année. Mais est-ce si surprenant ?

Vous arrive-t-il d’avoir l’impression que la mode fait du sur place, voire qu’elle avance à reculons ? Eh bien le classement 2021 des personnalités au style le plus recherché sur Google pourrait bien vous donner raison.

Vous le savez peut-être, la vogue est aux tendances Y2K (comprendre : tout ce qui était à la mode au début des années 2000). De ce fait, les stars de cette période y trouvent une forme de regain d’intérêt, comme Avril Lavigne, les L5 ou encore Paris Hilton.

Adam Sandler, célébrité au style le plus recherché sur Google de 2021

Surprise : d’après les données Googer Year in Search, la célébrité au style le plus recherché n’est autre… qu’Adam Sandler.

Quand on y pense, difficile d’y voir une icône de style. Mais quand on y regarde de plus près, il a clairement la dégaine type de plein d’ados et jeunes adultes d’aujourd’hui qui veulent juste se sentir à l’aise et passe-partout !

Accro au combo t-shirts à message sous une chemise ouverte, Adam Sandler porte aussi souvent des pantalons droits, comme des jeans délavés ou des joggings, ainsi que des baskets ou des chaussettes dans des sandales. À vous de voir si vous trouvez le résultat fadissime ou tenant du génie normcore incompris, voire une muse de l’allure Y2K.

Adam Sandler fait du color-block à sa façon depuis toujours.

Adam Sandler portait des chaussettes dans des Birk’ sur le tapis rouge avant même que cela ne soit à la mode.

Adam Sandler portait aussi des Crocs sur tapis rouge avant que cela ne soit tendance. Serait-il un génie incompris de la mode ?

La dégaine banale d’Adam Sandler résonne beaucoup plus avec 2021 qu’il n’y paraît

En effet, ses futs qu’on pourrait considérer comme informe résonne en fait avec la tendance baggy qui prend de l’ampleur aujourd’hui. Ses baskets démodées correspondent à la vogue des dadshoes.

Quant à ses chemises ouvertes sur un t-shirt, c’est typiquement un gimmick aperçu sur les modeuses cet été ! Ce combo a été repopularisé notamment par The Row, la marque pointue et ultra luxe des jumelles Olsen (encore des icônes des années 2000, tiens).

Kendall Jenner avec le simplissime combo t-shirt sous une chemise ouverte et un pantalon baggy. Le basique serait-il le nouveau pointu ?

En d’autres termes, ce que porte Adam Sandler n’a rien d’exceptionnel. Mais beaucoup de ces pièces basiques prises individuellement composent en fait un vestiaire bien plus à la mode aujourd’hui qu’il n’y paraît.

Ce qui surprend peut-être davantage, c’est qu’on n’a pas l’habitude de voir ce type de physique mis en avant pour son style : celui d’un étatsunien moyen, de 55 ans, qui n’a sûrement pas la musculature d’un mannequin de slips Calvin Klein. Nuançons tout de même : cela reste un homme blanc, cis, hétéro, d’1,77m, valide, acteur et producteur puissant d’Hollywood, donc ça n’est pas non plus révolutionnaire.

La banalité de son allure ressemble peut-être aux (non-)recherches stylistiques de plein de gens durant ces mois de pandémie. Parce qu’on ne sait plus comment s’habiller, qu’on en a encore moins envie, alors autant miser basique et confort ! Quitte à avoir une dégaine de daron des années 2000 comme Adam Sandler. On pourra toujours se rassurer en se disant que cela correspond à la mode Y2K.

Le reste du classement des personnalités au style le plus recherché sur Google

Autre signe de cette obsession pour le début du millénaire : c’est Britney Spears qui arrive en deuxième place du classement des personnalités au style le plus recherché sur Google.

Même si celle-ci fait aussi l’actualité pour avoir enfin obtenu la fin de la tutelle abusive de son père sur elle, ce sont ses looks des années 2000 qui ont inspiré de nombreux costumes d’Halloween cette année (j’avoue, j’ai fait le coup de la guêpière sur chemise blanche du clip sous-estimé Everytime).

En troisième, c’est le quaterback Cam Newton, de l’équipe étatsunienne Caroline Panthers. Puis l’inoxydable Cher. Arrive ensuite la chanteuse Doja Cat en cinquième position. Harry Styles vient en sixième. En 7e, c’est la chanteuse latina Selena Quintanilla-Pérez (assassinée au sommet de sa carrière en 1995 à 23 ans, ce qui en a fait une figure presque mythologique). Melania Trump en 8e. Lizzo en 9e. Et Aaliyah en 10e. Vivement 2022.

Voir cette publication sur Instagram Le quaterback des Caroline Panther, Cam Newton, et son chapeau percé pour y laisser dépasser ses locks.

