20 ans après la mort tragique d’Aaliyah, sa musique entame un come-back posthume

Pile 20 ans après la mort tragique d’Aaliyah, sa musique devrait enfin redevenir disponible, pour le plus grand bonheur des fans de R’n’B.

Sa mort tragique dans un accident d’avion le 25 août 2001 a laissé la scène R’n’B orpheline. Depuis, sa musique se fait rare sur YouTube, chez les disquaires, et s’avère quasi introuvable sur la plupart des plateformes de streaming musicale, car ses ayants-droits se disputent son précieux héritage.

#AaliyahIsComing, pile 20 ans après la mort tragique de la princesse du R’n’B

Alors que le 20e anniversaire de sa disparition approche, son oncle vient de faire une surprenante annonce : un communiqué de presse titré « #IStandWithAaliyah », posté le 5 août 2021 sur le compte Instagram officiel et posthume de la princesse disparue du R’n’B.

« La protection de l’héritage d’Aaliyah est et sera toujours notre objectif. pendant 20 ans, nous nous sommes battus dans les coulisses, endurant des tactiques obscures de tromperie, des projets non autorisés visant à lui nuire. […] En ce 20e anniversaire, face aux efforts sans scrupules de sortir la musique d’Aaliyah à tout prix sans aucune transparence ni lien avec ses héritiers oblige nos coeurs à exprimer un mot : le pardon. Bien que nous voulons continuer à défendre son héritage et nous-mêmes avec loyauté et justice, nous voulons nous prémunir les inévitables attaques à notre encontre par tous les individus qui ont émergé de l’ombre telles des sangsues pour sucer le travail d’Aaliyah. Nous désirons en finir et obtenir un minimum de paix afin de pouvoir faciliter la croissance du Fonds commémoratif d’Aaliyah et d’autres projets créatifs en accord avec la véritable essence d’Aaliyah, qui est d’inspirer la force et la positivité aux personnes de toutes croyances, races sociales et cultures à travers le monde. »

En d’autres termes, la musique d’Aaliyah s’apprête à ressurgir. Le label américain sur lequel était signée la chanteuse, Blackground Records, vient de lancer un nouveau site internet, AaliyahIsComing.com, ainsi que des réseaux sociaux associés — signe qu’un retour posthume se prépare, et qui sait ? Peut-être même l’arrivée sur les plateformes musicales du catalogue tant convoité…

Deux albums cultes, quasi introuvables, dont son oncle détient les droits

D’une façon similaire aux énormes enjeux financiers entourant la gestion des droits sur la musique de Michael Jackson ou même le bordel autour de la mort Johnny Hallyday, plusieurs personnes se disputent l’héritage d’Aaliyah.

La famille de la défunte était très impliquée dans sa carrière : son père Michael Haughton et sa mère Diane la manageaient, son frère Rashad et son cousin Jomo Hankerson la suivaient partout, car c’était une enfant-star dont la carrière a débuté à seulement dix ans. C’est son oncle, Barry Hankerson, producteur de musique et fondateur du label Blackground Records, qui la signe à l’époque pour qu’elle puisse sortir un premier opus, en association avec Jive Records, un autre label.

Son premier album, Age Ain’t Nothing but a Number, est sorti en 1994, alors qu’elle n’avait que 15 ans — et que des rumeurs concernant de possibles abus perpétrés par R.Kelly, alors son mentor, parolier et producteur de 27 ans, grandissaient. Ce qui conduit Aaliyah à quitter Jive Records pour Atlantic Records, toujours en association avec le label de son oncle Background Records, afin d’y signer ses deux opus suivants, One in a million (1996) et Aaliyah (2001).

C’est pour de sombres histoires de contrats que seul le premier album d’Aaliyah peut se trouver sur des plateformes, et pas les suivants — dont les droits sont détenus par son oncle, qui lèse la mère et le frère de la chanteuse disparue.

Aaliyah sur toutes les lèvres et rétines, à défaut de pouvoir être dans les oreilles

Vu les affres de l’affaire R. Kelly qui n’en finit pas, mais aussi la façon dont la jeune chanteuse Normani tente de se réclamer artistiquement comme une héritière d’Aaliyah, et le regain d’intérêt pour le R’n’B Y2K très à la mode aujourd’hui, ce catalogue suscite les convoitises des charognards, mais aussi de nouveaux artistes en quête de références marquantes.

L’arrivée tant attendue sur les plateformes de sa discographie complète, et qui sait peut-être d’autres surprises posthumes, sera également l’occasion pour de nouvelles générations d’amateurs de musique de découvrir l’œuvre d’Aaliyah, mythifiée par la tragédie qui entoure son génie.

