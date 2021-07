Avec son clip « Wild Side », Normani rend doublement hommage à la chanteuse Aaliyah

Sur un son qui sample le tube de 1996 « One in a million » de Aaliyah, et une chorégraphie qui fait référence à « More than a woman » de cette même artiste disparue trop tôt en 2001, Normani se place en digne héritière inattendue.

Si vous connaissez bien Aaliyah, vous avez peut-être reconnu le sample de One in a million utilisé par Normani dans son nouveau single Wild Side, dont le clip a déjà dépassé les dix millions de vues sur YouTube en moins de 72h.

Wild Side de Normani sample One in a million de Aaliyah

L’ancienne membre du girl group Fifth Harmony, formé lors de la saison 2 de The X Factor aux États-Unis en 2012, qui prend son temps pour sortir de la musique au compte-goutte vient donc de s’attaquer à un monstre sacré de la culture R’n’B. D’autant plus intouchable qu’Aaliyah est morte tragiquement dans un accident d’avion au sommet de sa naissante gloire en 2001 à seulement 22 ans.

Mais le résultat fraîchement révélé par Normani s’avère plutôt réussi puisqu’il a même convaincu Timbaland, exigeant producteur du titre originel de Aaliyah, également co-écrit par Missy Elliott.

.@Timbaland singing along to and praising "Wild Side" on his Instagram story.❤️‍🔥 pic.twitter.com/MVtdmXPIKM — Normani Updates (@NormaniUpdate) July 16, 2021

Même l’univers visuel d’Aaliyah continue d’inspirer, vingt ans après

En plus de la boucle musicale reprise à One in a million, Normani semble également faire référence à un autre détail de l’univers d’Aaliyah : un bout de la chorégraphie du clip culte More than a woman.

Pile vingt ans après sa disparition, la princesse du R’n’B continue donc d’influencer de talentueuses héritières. Autre preuve de sa rémanence, c’est l’acteurice non-binaire Indya Moore (Pose) qui vient de remettre sur le devant de la scène mode des vêtements de sport Tommy Hilfiger qu’avait grandement popularisés Aaliyah.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Indya (@indyamoore)

Sortie le 13 juillet 2021 aux États-Unis et le 20 juillet en Europe, la collection capsule TommyxIndya va des tailles XXS à 3XL, s’adresse à tous les genres, et une partie des bénéfices se voient reversés à des assos : Rainbow Railroad, Reuniting of African Descendants (ROAD), et Global Coalition.

Nul doute qu’Aaliyah aurait apprécié ce geste, elle qui est restée gravée dans les rétines et les tympans de tant de gens. Les années 2000 ne font donc que recommencer !

À lire aussi : Avec ses looks flamboyants, Lil Nas X explose la follophobie dans « Montero (Call Me By Your Name) »