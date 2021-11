De l’air ! Les L5 se réunissent, tendance Y2K oblige

Le groupe de pop française L5 se reforme… pour chanter le tube Toutes les femmes de ta vie le temps d’une émission anniversaire du Hit Machine, bientôt diffusée sur W9 !

Les L5, c’est sans doute le groupe féminin le plus célèbre de France, que les fans n’osaient même plus espérer revoir ensemble un jour. Pourtant, le temps de l’enregistrement d’une soirée anniversaire de l’émission musicale culte des années 1990-2000 Hit Machine, le girlsband va bel et bien se reformer !

Les L5 et le Hit Machine, reflet de la pop culture des années 1990-2000

Je vous parle d’une émission que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Lancée en 1994, Hit Machine a durablement marqué le paysage audiovisuel français, accueillant les meilleurs talents de l’époque sur la chaîne M6.

Présenté avec beaucoup d’autodérision par Charly et Lulu, le programme qui recevait aussi bien Britney Spears que Johnny Hallyday et Janet Jackson qu’Alizée, fêtera bientôt ses 30 ans à travers une soirée anniversaire. Afin de marquer le coup, le Hit Machine a déjà commencé à enregistrer la crème des années 2000 afin d’en faire une émission prochainement diffusée sur W9.

Outre Larusso (Tu m’oublieras), Natasha St Pier (Tu trouveras), Garou (Sous le vent) ou encore Willy Denzey (Le mur du son), c’est surtout le retour des L5 qui fait palpiter le coeur de celles et ceux qui étaient ados dans les années 1990-2000 (dont moi) !

Comme vient de le révéler le média chartsinfrance.net le 18 novembre 2021, la formation féminine française va bel et bien rechanter son inoubliable tube Toutes les femmes de ta vie.

Les L5 chantaient l’hymne féministe officieux des années 2000

Cet hymne féministe officieux d’une génération n’avait pas été interprété en live depuis la séparation des L5 en 2006. Soit quinze ans d’absence assourdissante pour nos oreilles, que dis-je nos coeurs esseulés.

Alexandra, Marjorie, Coralie, Claire et Louisy Joseph vont donc bien se retrouver pour harmoniser autour de cette chanson culte et ses mots puissants, que les gens de goût passent encore régulièrement en soirée. Le pont et le refrain donnent ainsi :

« L’amour a tellement de visages

À toi d’ouvrir les yeux

Est-ce que tu envisages (tu envisages) Toutes les femmes de ta vie

En moi réunies

Ton âme sœur, ton égérie

Parfois ta meilleure ennemie

Toutes les femmes de ta vie

Glamour ou sexy

L’héroïne de tes envies

Je suis toutes les femmes tu vois, toutes les femmes de ta vie »

Les L5 inspirent plus que jamais l’imaginaire Y2K d’aujourd’hui

En plein retour en grâce (et disgrâce) des sons et tendances mode des années 2000, cette reformation des L5 pourrait même bien créer de nouveaux fans parmi les plus jeunes générations qui ne les connaîtraient pas.

Récemment, en juillet 2021, le fanzine Nylon France imaginait comment pourraient s’habiller les L5 à travers un shooting photo célébrant des activistes trans d’aujourd’hui. Signe s’il en fallait que le girlsband continue d’infuser l’imaginaire collectif contemporain.

Bref, inspirez, expirez, car c’est vraiment le moment de ressortir ses jeans taille base et crop tops afin de réviser les paroles de leurs meilleurs morceaux et s’organiser une soirée karaoké au plus vite.

Je vous laisse avec un dernier tube pour la route afin de réviser vos classiques : De l’air, des L5, évidemment. « C’est juste une question de survie ! »

« Un peu d’air (de l’air)

Dans nos vies (de l’air)

Pour moi c’est juste une question de survie

Un peu d’air (de l’air)

Et de respect (de l’air)

Laisse-moi rester une fille en liberté Ne m’impose pas

De changer par amour pour toi »

Crédit photo de Une : capture d’écran Youtube de la vidéo Les 30 ans du Hit Machine – L5 – Les coulisses du retour sur scène !