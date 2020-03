Le compte Instagram Amours solitaires sort sa mini-série !

Oui, tu as bien lu, Morgane Ortin, créatrice du compte Amours solitaires qui séduit chaque jour des milliers de personnes, l’a annoncé hier : la mini-série Amours solitaires sortira bientôt !

Amours solitaires, le compte Instagram de l’amour 2.0

Dois-je encore présenter Amours solitaires, la « révolution de l’amour » qui fait frémir Instagram ?

À l’heure du texting, sexting, ghosting, des relations à distance et du romantisme 2.0, Amours solitaires est une bouffée d’air pur sur le paysage d’Instagram.

Le compte partage des échanges de SMS envoyés par des membres de la communauté, échanges anonymes entre deux âmes, parfois poétiques, parfois d’une simplicité touchante, parfois teintés de sensualité ou carrément explicites…

Après la sortie des deux tomes d’Amours solitaires en livre, Morgane Ortin, la créatrice du compte, ne cesse de surprendre sa communauté et annonce une adaptation en mini-série, très bientôt disponible !

La websérie d’Amours solitaires, bientôt disponible

Maud et Simon, ce sont les prénoms des deux personnages principaux dont nous suivront l’histoire d’amour via SMS interposés dans cette nouvelle mini-série adaptée du tome 1 d’Amours solitaires.

Réalisée par Xavier Reim et adaptée en websérie par Arte et Francetv slash, elle sera disponible sur Instagram et YouTube dès le 30 mars, puis à partir du 6 avril sur Arte TV et Francetv slash « entre autres » !

Chaque épisode durera 3 minutes et nous projettera quotidiennement dans l’histoire d’amour naissante entre Maud et Simon, depuis leur rencontre, jusqu’aux conversations plus sérieuses sur leur relation…

N’oublie pas de mettre une alarme dans ton agenda, de mon côté c’est déjà fait !

