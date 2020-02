3 ingrédients locaux à intégrer à ta routine beauté

Se mettre à la beauté au naturel n’est pas si difficile avec un peu de volonté, mais se tourner vers des ingrédients locaux peut l’être davantage.

Pourtant, sans vouloir adopter une attitude moralisatrice ou culpabilisatrice (chacun place sa limite où il peut !), beaucoup d’ingrédients connus pour leurs propriétés en beauté contribuent à nuire à l’écologie, comme me l’ont justement fait remarquer certaines lectrices.

Avocat, jojoba, coco… Qu’il s’agisse de l’eau nécessitée dans le processus de production ou des émissions de CO2 lors de leur importation en France, ces secrets de beauté coûtent parfois cher à la planète.

C’est pourquoi je te propose aujourd’hui des alternatives 100% locales, 3 ingrédients naturels et efficaces à intégrer à ta routine beauté !

L’amande, de la douceur pour la peau et les cheveux

L’amande n’a plus rien à prouver quant à ses qualités nutritionnelles : riche en vitamine E (très antioxydante), en fibres, en protéines, et j’en passe, elle est conseillée par tous les nutritionnistes.

Mais savais-tu que l’amande pouvait également être un atout en beauté ?

L’huile d’amande douce est connue pour apaiser les peaux sensibles et sèches (notamment en raison du zinc et des acides aminés qu’elle contient) car elle est particulièrement émolliente et renforce le film hydrolipidique de la peau.

Mais cette huile est également très efficace pour fortifier les ongles et les cheveux.

Si tu as l’habitude de fabriquer tes propres produits de beauté, tu peux également ajouter du lait d’amande dans tes concoctions pour leur apporter de l’onctuosité et un effet plus hydratant.

Attention cependant, la Californie étant un gros producteur d’amandes, veille bien à ce que celles que tu achètes proviennent de France si tu souhaites limiter les émissions de CO2 !

Huile d’amande douce bio, De Saint Hilaire, 15,90€

Shampoing au lait d’amande, Klorane, 7,99€

L’avoine, la solution des peaux à problèmes

Un jour, ma tante m’a dit :

« Je n’ai jamais eu une aussi jolie peau qu’à l’époque où je mangeais des flocons d’avoine tous les matins. »

Ça m’a fait me pencher sur la question de l’avoine en beauté dont j’entends finalement assez peu parler.

Cet ingrédient s’avère riche en nutriments (vitamines, antioxydants, acides gras) très bénéfiques pour la peau et les cheveux !

Il est notamment très efficace contre les problèmes de peau comme l’eczéma ou l’acné puisque l’avoine permet de calmer les inflammations cutanées.

Dans la composition des produits capillaires, il apporte de la douceur aux cheveux et apaise le cuir chevelu. Tu peux par exemple ajouter des flocons d’avoine mixés ou du lait d’avoine à tes masques maison pour les enrichir !

Crème pour le corps à l’avoine, Lush, 22€

Shampoing détox à l’avoine, Coslys, 10€

Gommage doux à l’avoine, Skin&Tonic, 19,50€

La noisette, une alternative locale au jojoba

Si tu lis mes articles depuis un petit moment, tu dois savoir que j’apprécie énormément l’huile de jojoba. J’ai l’impression que c’est au moins la 4ème fois que j’en parle sur madmoiZelle !

Le problème, c’est que le jojoba ne pousse pas en France, ce qui favorise malheureusement les émissions de CO2 dues à son importation.

Mais j’ai une bonne nouvelle pour toi : notre beau pays cache en réalité un ingrédient dont les propriétés se rapprochent du jojoba.

J’ai nommé… la noisette !

Aroma-Zone l’explique dans la fiche du produit, son huile non-comédogène permet de réguler la production de sébum tout en préservant l’hydratation de la peau.

Et comme il s’agit d’une huile très sèche, elle pénètre rapidement dans la peau sans laisser de fini gras, c’est pourquoi elle convient parfaitement aux peaux grasses.

En plus, elle sent HYPER BON !

Dernier avantage, tu peux en acheter dans toutes les grandes surfaces à un prix accessible et en mettre dans tes salades pour leur donner un petit goût grillé délicieux.

Huile de noisette, Bioflore, 9,95€

Lotion anti-acné à l’huile de noisette, Indemne, 15,95€

Et voilà ! Tu as maintenant 3 options plus eco-friendly pour compléter ta routine beauté.

Bien sûr, comme je l’ai déjà écrit, je ne cherche absolument pas à culpabiliser les personnes qui utilisent des cosmétiques qui ne sont pas produits localement.

Je ne suis personne pour juger la consommation des autres, de la même façon que je ne souhaite pas être jugée au sujet de la mienne ! Je propose simplement des alternatives aux personnes que ça intéresserait de tester une consommation de la beauté plus responsable.

Est-ce que tu les connaissais déjà ? Partage les tiennes si tu en as d’autres !

