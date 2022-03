Vous avez l’impression que votre nouveau sérum vous donne des boutons ? On vous explique pourquoi

Certains actifs peuvent entraîner une purge de la peau. Voici comment la reconnaître et balayer toute suspicion de réaction cutanée.

Si la patience est la mère de toutes les vertus, lorsqu’on investit dans un nouveau produit de soin pour le visage, on ne rêve que d’une chose : que les résultats sur l’éclat, le confort ou la netteté de la peau soient immédiats.

Malheureusement pour nos nerfs, il faut parfois attendre plusieurs semaines (les experts conseillent de se faire un premier avis après 21 jours d’utilisation, ce qui correspond à un cycle de renouvellement complet de la peau), pour commencer à détecter les premiers effets.

Et il arrive que ce ne soit pas ceux qui étaient attendus : au lieu de la peau en pleine santé tant désirée, on se retrouve avec des petits boutons.

Mais à quelle point cette éruption cutanée est-elle normale ? On vous dit tout sur la purge qui accompagne souvent l’utilisation d’un nouveau produit de soin, notamment ceux contenant des AHA, des dérivés de vitamine A et de la vitamine C.

Qu’est-ce que la purge qui accompagne l’utilisation d’un nouveau produit de soin ?

Lorsqu’on utilise un nouveau produit de soin, il est possible que la peau passe par une étape de purge qui se caractérise par l’apparition de points noirs, de pustules et même de nodules. La plupart du temps, cette recrudescence d’imperfections cutanées est la preuve que la peau est en train de s’ajuster au nouveau produit, et c’est une bonne chose.

Dans le cas des soins contenant des actifs qui boostent le renouvellement cellulaire, comme le rétinol, l’acide glycolique ou l’acide salicylique, la purge est presque systématique. La vitamine C, de par ses vertus exfoliantes, est aussi concernée.

Mais d’où viennent ces imperfections ? Pour comprendre, il faut s’intéresser à la façon dont les lésions se forment. Sur son site Lab Muffin Beauty Science, la formulatrice et docteure en chimie Michelle Wong explique :

« Lorsqu’un pore se bouche, il se crée ce qu’on appelle un micro-comédon. Ce micro-comédon n’est pas visible à la surface de la peau, et il peut mettre jusqu’à huit semaines pour s’évanouir ou pour évoluer en point noir, pustule ou kyste. Quand on utilise un produit qui accélère le renouvellement cutané, c’est le cycle entier qui va être accéléré, et les micro-comédons sortiront plus tôt que prévu, d’où l’impression d’être submergée par une vague de boutons. »

Si le dernier produit — sérum, crème mais aussi nettoyant et lotion exfoliante — qui a rejoint la routine contient ce type d’actifs, il faut persévérer dans son utilisation : la lumière est au bout du tunnel. En revanche, si la formule ne promet aucune action kératolytique, c’est peut-être qu’elle n’est pas adaptée à votre peau.

Comment différencier une purge normale d’une réaction anormale ?

À moins que le produit qu’on s’est offert avec tant de plaisir et d’espoir ne contienne un actif accélérateur de renouvellement cellulaire, il y a des risques que les petits boutons soient dus à la présence dans la formule d’un ingrédient que la peau ne supporte pas.

Selon, Michelle Wang :

« S’il s’agit d’une purge, elle ne devrait faire ressortir que les micro-comédons déjà logés dans la peau, alors si on se retrouve à avoir des boutons à des endroits où, d’habitude, on n’en a pas, c’est souvent une preuve que le produit ne convient pas. L’apparition de lésions plus profondes sur des zones déjà sujettes aux imperfections est aussi un signe d’irritation. »

Si après un mois d’utilisation, ça ne va pas mieux, il vaut mieux se séparer du produit pour éviter d’empirer la situation. Avec le temps, la peau pourrait s’habituer, mais autant ne pas tenter le diable.

