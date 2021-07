Une série Pokémon en live action sur Netflix ? Yeeees please !

Encore un projet très réjouissant de la part du grand N rouge ! Une série Pokémon en live action serait en cours de conception. Il n’en faut pas plus pour nous faire trépigner d’impatience…

Et si on avait le droit au retour des petits Pikachu, Carapuce et autres Mew tout mignons sur nos écrans ? Le média américain Variety a révélé hier qu’une série Pokémon est en préparation chez Netflix. On ne pouvait pas rêver mieux !

Cette série sera en live action, en prise de vues réelles — donc avec des vrais acteurs en chair et en os. Cela rappelle le film Pokémon Détective Pikachu avec Ryan Reynolds sorti en 2019. Souvenez-vous du level de mignonnerie du projet…

Le film avait connu un franc succès à l’époque en faisant plus d’1,5 millions d’entrées en France. Les Pokémon en live action de Netflix ont donc intérêt à être au niveau !

La mystérieuse série Pokémon de Netflix

Pour le moment, il est encore beaucoup trop tôt pour connaître l’intrigue ou le casting de la série. On n’ose même pas penser à la date de sortie… Tout ce que l’on sait, c’est que Joe Henderson sera à l’écriture et à la production.

Il est l’un des showrunners de Lucifer, dont la sixième et dernière saison sortira le 10 septembre sur Netflix. Joe Henderson a également fait partie de la production de la mini-série 11.22.63 produite par Hulu. Adaptée d’un roman de Stephen King, cette fiction nous faisait voyager dans le temps pour voir le protagoniste tenter d’élucider le mystère autour de la mort du président américain John F. Kennedy.

Le producteur a aussi co-créé deux comics, Shadecraft et Skyward ; le second est en cours d’adaptation cinématographique, tandis que le premier devrait voir le jour sous forme de série Netflix en 2021. Décidément, Joe Henderson est plus que fidèle à la plateforme !

Pokémon, une recette qui marche

Ce ne serait pas le premier projet Pokémon dont Netflix s’empare. On compte déjà trois séries animées (Les voyages, Soleil et Lune et Indigo League) ainsi que trois films (Le Pouvoir est en nous, I Choose You et MewTwo Contre-attaque Evolution) autour des monstres de poche dans le catalogue. Et en bonus, la plateforme a même mis une vidéo de « joyeux anniversaire » Pokémon… De quoi faire plaisir à un ou une proche fan hardcore de la franchise ! Ou à un enfant, probablement.

Le contenu Pokémon déjà disponible sur Netflix s’adresse sans aucun doute à un public jeune en premier lieu — même si, promis, on ne juge pas celles qui aiment regarder la Team Rocket se faire terrasser par Sacha et Pikachu ! Avec cette série en live action, il est possible que le géant du streaming vise une audience plus âgée : celle qui a connu Pokémon quand elle était enfant.

Les premières séries animées Pokémon ont été diffusées à partir de 1997 au Japon et l’année suivante à l’international. Comme la franchise connaît un énorme retour de hype ces dernières années (il n’y a qu’à voir la spéculation autour des cartes Pokémon), Netflix a dû sentir le bon filon.

En outre, le passage de l’animation au live action n’est certainement pas quelque chose qui effraie le studio : des projets similaires sont en cours pour Cowboy Bebop — une excellente série sur des chasseurs de prime qui voyagent dans un vaisseau spatial alors que la vie sur Terre n’est plus possible — et pour le très célèbre anime One Piece. Cowboy Bebop devrait arriver à l’automne sur la plateforme ; pour One Piece, aucune date n’a été communiquée pour l’instant. Patience…

Le plaisir du petit retour en enfance qui se mélange à l’excitation de découvrir une nouvelle série : on peut dire que Netflix sait nous charmer. Même si on ne dispose que de très peu d’informations pour le moment concernant ce projet Pokémon en live action, on est sûres d’une chose : la hâte est RÉELLE !

