Bon anniversaire Pikachu, roi des Internets !

Le savais-tu ? Le 26 février, c’est l’anniversaire de Pikachu !

L’anniversaire de Pikachu, le Pokémon Day 2020

Enfin, le 26 février, c’est d’abord et surtout le #PokémonDay, car c’est le 26 février 1996 que les premiers jeux Pokémon sont sortis au Japon.

Et c’est très logique que le #PokémonDay serve aussi d’anniversaire au plus célèbre des monstres de poche, Pikachu, moins dodu qu’à sa création mais toujours très tendance après 24 ans de bons et loyaux services !

Pikachu, influenceur avant l’heure

Ça peut paraître fou que Pikachu ait survécu aux évolutions sociétales et technologiques pour séduire toujours plus de gens, qui sont loin d’être tous des enfants.

Pourtant c’est logique : l’écureuil électrique (car non, Pikachu n’est pas une souris) est quasiment né avec le Web, et au Japon en plus — un pays qui continue à peser très lourd au sein de la pop-culture !

Celles et ceux qui petit-déjeunaient devant les aventures de Sacha du Bourg Palette ont connu la naissance puis l’essor des réseaux sociaux, des gifs animés et autres mèmes.

Leurs petits frères et petites sœurs ont rempli leurs propres Pokédex, et grandi dans un monde où Pikachu était déjà une star. Un élément incontournable de la pop-culture.

Pikachu, des mèmes à l’infini

Il ne parle pas vraiment, mais il est ultra-expressif. Il est mignon, tout en ayant des coups de sang. Il change juste assez pour surprendre, pas assez pour déranger.

Pikachu est un support de mèmes parfait.

En 2019, Surprised Pikachu (Pikachu surpris) a inondé Internet. Et j’avoue qu’en ce début 2020 IL ME FAIT TOUJOURS RIRE VOILÀ C’EST COMME ÇA.

me: *puts my body through extreme stress by staying up very late and waking up very early* my body: *stops working* me: pic.twitter.com/qTLtiJbSLD — conan gray (@conangray) October 22, 2018

moi — impose des conditions extrêmes à mon corps en me couchant très tard et me levant très tôt

mon corps — cesse de fonctionner

moi —

Sans parler du film Détective Pikachu qui n’avait EN AUCUN CAS le droit d’être aussi réussi, mais qui s’est révélé être beaucoup trop fun et mignon, ce qui a pris tout le monde de court.

Not to be overdramatic,, but I would literally die for detective pikachu pic.twitter.com/c21kcS6QrG — Stephanie Johnson (@sj_ridgeway) November 13, 2018

Loin de moi l’idée d’en faire des caisses mais je mourrais littéralement pour Détective Pikachu

Franchement, Stephanie : pareil.

Une sélection shopping spéciale Pikachu

Anniversaire oblige, j’ai été faire un tour dans la section Pokémon de la Fnac, partenaire de cet article, pour trouver des cadeaux à offrir à un ou une fan de Pikachu !

Et j’ai pas été déçue du voyage.

La Nintendo Switch édition Pokémon Let’s Go Pikachu

Bien sûr, tu peux aussi t’acheter uniquement le jeu Pokémon Let’s Go Pikachu — tu sais, c’est celui où Pikachu a une frange !

La Nintendo 2DS édition Pikachu

Pour avoir eu la chance de tâter cette console, je peux te dire que le petit museau et les joues en relief, ça fait TOUTE la différence. C’est d’une mignonnerie à n’en plus finir !

L’Amiibo Pikachu

En plus d’être une figurine ultra-mignonne, cet Amiibo te permettra d’invoquer Pikachu dans Super Smash Bros !

Une lampe Pikachu

Je m’identifie un peu trop à ce Pikachu dodu et endormi sur le ventre. Je sais pas comment le prendre.

Une peluche Pikachu

Bien sûr, tu peux aussi choisir une peluche Pikachu classique mais… comment ne pas préférer cette peluche de Pikachu DÉGUISÉ en un autre Pokémon ?!

Une déco Pikachu à créer soi-même

Pour les avoir testées, ces créations à découper et plier soi-même représentent un petit challenge créatif qui fait toujours plaisir !

Et si tu veux offrir de la compagnie à Pikachu, il existe aussi la version Evoli ainsi que le trio Bulbizarre / Salamèche / Carapuce.

Ce n’est qu’un échantillon : la Fnac va célébrer l’anniversaire de Pikachu, et le Pokémon Day plus largement, du 24 février au 8 mars 2020, donc jette un œil à la page dédiée !

Allez, sur ce je te laisse, viens chanter avec moi :

Joooooyeux aaaaaanniversaiiiire Joooooyeux aaaaaanniversaiiiire Joooooyeux aaaaaanniversaiiiire PIKACHUUUUU Joyeux aaaaaanniversaiiiire !