Un banc spécial allaitement ? Les Belges ont tout pigé

En pleine semaine mondiale de l’allaitement, un banc spécialement pensé pour donner le sein dans l’espace public a été installé à Courtrai, en Belgique. Bien joué !

Ça, c’est une opération marketing finement jouée, et pour la bonne cause en plus. En effet, la marque de femtech belge Elvie, connue pour proposer des produits pour les mères en post-partum, a eu une idée formidable : installer un banc spécialement conçu pour l’allaitement, dans l’espace public.

Après de gros scandales, comme celui de la mère sommée d’arrêter de nourrir son enfant à Disneyland, ou encore celui de la jeune femme qui avait été giflée en pleine rue parce qu’elle allaitait son bébé, la marque Elvie se démarque et innove, et ça fait du bien.

Un banc pour allaiter pépouze dans la rue

Sur la Grand-Place de Courtrai en Belgique, pendant tout le mois d’août, Elvie installe donc un banc équipé pour l’allaitement, proposant un accoudoir (pour bien se positionner et ne pas se péter le dos pendant la tétée), un coussin à langer et même quelques jouets à la disposition des parents allaitants et de leurs bébés.

Mais ce n’est pas tout : la marque a aussi lancé le site internet Breast Places, une carte interactive qui indique les endroits de la ville kids friendly, c’est-à-dire disposant d’installations pour nourrir et langer les bébés en toute tranquillité.

Bien évidemment, ces bancs sont aussi à la disposition des personnes qui donnent le biberon : il n’y a pas de discrimination dans le pétage de dos, tmtc.

Tania Boler, la PDG d’Elvie, explique la démarche de la marque sur son site :

« Nous avons toujours été convaincus que chaque mère, parent et famille devait pouvoir décider où et comment nourrir son bébé, sans jugement ni restriction d’autrui. En outre, les jeunes parents doivent pouvoir sortir librement et sans inquiétude. Grâce à ce banc spécialement conçu pour l’allaitement et au site web Breast Places, nous espérons vraiment aider les mères de jeunes enfants à allaiter ou à tirer leur lait. »

Pour l’instant uniquement disponibles en Belgique, il n’y a plus qu’à souhaiter qu’une carte et que des bancs comme ceux d’Elivie soient également proposés en France ! Avec un peu de chance, celles et ceux qui allaitent dans l’espace public pourront enfin avoir la paix.

Crédit photo image de une : @Cleyder Duque / Pexels