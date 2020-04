Twenty One Pilots sort une nouvelle chanson TRÈS bientôt

Alerte ! Arrêtez tout !

Twenty One Pilots sort une nouvelle chanson, genre là bientôt tout de suite !

En général dans la vie, je suis hyper pas fan des surprises. Sauf de CE GENRE de surprises.

Tu te ballades sur Internet et là, BIM, le meilleur groupe du monde annonce sortir une nouvelle chanson dans les prochains jours.

Ô jour béni, jour de victoire !

Tyler Joseph annonce la sortie d’une nouvelle chanson

Je suis si excitée que je t’écris depuis mon trampoline. Je dois me calmer et dépenser tout ce trop plein d’énergie !

Bon ok non, en fait je descends de mon trampoline, c’est compliqué d’écrire en sautillant gaiement.

Tout s’est donc passé hier sur Twitter.

Josh, je t’envoie des fichiers.

josh, i’m sending you some files — tyler jøseph (@tylerrjoseph) April 6, 2020

AHHHHHHHH !

Tyler Joseph a publié quelque tweets, teasant une nouvelle chanson.

Bien que la personne écrive tout le temps, comme il le précise dans un tweet, cette-fois ci il a apparemment écrit une chanson qui mérite de sortir au plus vite.

always writing,

but this one feels like it should just come out now — tyler jøseph (@tylerrjoseph) April 5, 2020

Voici le monologue que Tyler nous a livré hier, le 06 avril 2020, une date qui restera dans les mémoires.

C’est la première chanson que j’ai écrit avec une guitare électrique. Je pense que c’est simple mais optimiste.

first song i ever wrote on electric guitar.

i think it’s simple but hopeful. — tyler jøseph (@tylerrjoseph) April 5, 2020

J’imagine que ce fameux morceau fera donc écho au coronavirus ou du moins à l’entraide, la solitude, l’espoir…

Il poursuit :

Donnez-moi quelques jours pour la terminer.

QUELQUES JOURS !

Tyty nous donne même une astuce, trop sympa :

Une bonne règle de base est de ne jamais vous donner de délai. Tweeter à ce sujet m’a donné une pression supplémentaire, mais ce n’est pas encore fini.

give me a few days to finish it up.

a good rule of thumb is to never give yourself a deadline so tweeting about it kind of just added pressure, it’s not done yet. — tyler jøseph (@tylerrjoseph) April 5, 2020

Et pour couronner le tout, les bénéfices de ce morceau seront reversés à une association spécialisée dans l’industrie de la musique live.

Je veux aussi qu’une partie de l’argent que rapporte cette chanson soit versée à une association dont j’ai pris connaissance, du nom de « Crew Nation ». Elle fournit du financement aux personnes qui travaillent dans l’industrie de la musique live, qui n’ont pas d’emploi en ce moment.

i also want a portion of whatever money this song makes to go to this charity i saw called crew nation. it provides funding for people who work in the live music industry who don’t have a job right now.https://t.co/K3XZJxrWs8 — tyler jøseph (@tylerrjoseph) April 5, 2020

En effet, Tyler explique que les temps sont durs pour ceux qui travaillent dans l’industrie de la musique live, puisqu’avec le coronavirus et le confinement, nulle ne sait quand ces derniers pourront reprendre une activité normale…

Personne ne sait quand la musique live se remettra sur pied. J’ai rencontré tellement de gens incroyables qui travaillent dans différents endroits de présentations ou qui font des tournées avec des groupes. J’espère que nous pourrons faire quelque chose pour en aider certains à travers cette chanson.

no one knows when live music will get back on its feet. i’ve met so many amazing people working venues and touring with bands. hopefully we can do something to help some through this song. — tyler jøseph (@tylerrjoseph) April 5, 2020

Tout cela n’est pas un teasing d’un album à venir. Il s’agit seulement d’une chanson, seule, qui sort d’un coup sans contexte.

En même temps, avec le confinement, plus rien n’a de sens et tout le monde fait son truc comme il l’entend. Ce que je trouve ma foi sympathique et rafraîchissant.

Quand sort la prochaine chanson de Twenty One Pilots ?

Je n’ai pas d’autres infos pour l’instant, ni de date, ni d’extraits… RIEN. Mais je sais que ça va être trop bien. J’ai SI HÂTE.

Et t’inquiète pas, je reste sur mes gardes et te partage ce nouveau chef d’œuvre dès qu’il sera livré par les dieux.

Gros bisous.

Oulah, je m’emballe moi. C’est la joie qui fait ça.

Alors, heureuse de cette nouvelle ? Sautes-tu déjà au plafond ?

