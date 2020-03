Ce qui a changé dans la routine mode/beauté de la rédac pendant le confinement

Puisque tout le monde est chez soi en permanence, il est facile de se laisser aller, voire de prendre de mauvaises habitudes.

Je me suis donc demandée comment mes collègues vivaient cette expérience du confinement, et ce qu’elles faisaient ou ne faisaient plus en ce qui concerne leur apparence.

C’est à dire leur style, leur routine beauté, leur hygiène en général…

Sont-elles plutôt team on fleek qui s’habille bien tous les jours ? Team qui a abandonné sa dignité et ne se lave plus ? Ou dans un entre-deux, à base de cheveux gras mais d’une skin care routine toujours au top ?

Voici leurs réponses.

Philou s’habille tous les jours pendant le confinement

Team on fleek tous les jours !

J’essaye de m’habiller et de me maquiller tous les jours histoire de pas péter un plomb.

Parce que je me connais, si je reste dans mon pyj’ avec les cheveux sales, je n’en branle pas une et je regarde juste la télé en mangeant des tartines de St Moret. Classic shit.

Lucie trouve un entre deux dans son look de confinement grâce à sa routine beauté

Perso, mon look est une véritable mi-molle.

J’ai arrêté de me laver les cheveux au début du confinement donc ils sont actuellement TRÈS gras et je porte exclusivement des pyjamas de gros schlagos.

MAIS tous les jours, pendant ma pause dej’, je passe plus d’une demi-heure à me maquiller.

Je suis contente parce qu’en temps normal, le matin je suis trop en retard pour prendre mon temps comme je le fais en ce moment.

Là, je peux me faire une full face, tester des looks avec des couleurs que je ne porte jamais habituellement…

Bref, je vis ma meilleure vie !

Alix peine à maintenir sa routine mode/beauté pendant le confinement

Au début je me lavais tous les jours, m’habillais tous les jours, tout en essayant de laisser respirer ma peau par exemple (je ne mets plus de maquillage), mais je laissais mes poils run wild and free.

J’ai essayé de prendre soin de moi, de faire ce que je n’ai pas l’occasion de faire d’habitude… Mais au fur et à mesure, je deviens juste une loque sale qui traîne nue dans son lit (hihi).

Je vais essayer de me reprendre en main, car ça fait quand même du bien d’avoir une routine.

Les habitudes mode/beauté de Mymy n’ont pas changé pendant le confinement

Le confinement n’a pas changé grand-chose à mes habitudes, puisque ça fait déjà longtemps que je ne m’épile que quand j’en ai envie (tous les 3 mois en gros, à part l’entretien au niveau du pubis) et que je ne me maquille que quand j’en ai envie aussi.

Je garde mon rythme de douches et je m’habille quand même tous les jours (avec un JEAN et un SOUTIEN-GORGE car je n’aime pas être seins nus).

Je fais ça parce que je n’ai pas beaucoup de pyjamas et que je ne passe pas de bonnes journées quand je zone non-stop en pyjama qui sent le dodo.

Seul changement : je risque de changer mes draps plus souvent, vu que j’y passe plus de temps !

Bonus, je n’use pas mes chaussures !

Faustine a abandonné toute dignité pendant le confinement

Team « a abandonné sa dignité ».

Depuis le début du confinement, je ne m’habille et ne me maquille plus.

Je déambule la majeure partie de mon temps en bas de pyjama multicolore M&M’s et avec le sweat VIOLET de mon ex (oups).

À cette tenue défiant tous les codes du bon goût viennent s’ajouter des cheveux lavés moins souvent qu’à l’accoutumée et que je ne prends pas souvent le temps de brosser (j’ai les cheveux fins et lisses, donc ça ne cause pas de problème de démêlage).

Rassurez-vous, je continue de prendre des douches et de me laver les dents ! Mais comme Alix, je pense reprendre une routine la semaine pro pour me mettre dans un mood moins « loque » et plus actif.

Au programme : enfiler des vêtements de jour et me coiffer le matin !

J’opte pour le look comfy mais pas pyjama pendant le confinement

En ce qui me concerne, j’ai gardé la même routine en terme d’hygiène (j’aime être propre) et je continue également à me laver les cheveux régulièrement. En revanche, je ne me maquille plus.

Mais au final, ma peau n’a pas l’air de s’en porter tellement mieux, alors je suis grognon.

Et pour ce qui est de mon look, je n’aime pas rester en pyjama la journée car ça m’empêche de créer une rupture entre la nuit et la journée (et ça, c’était déjà le cas même les weekends hors confinement).

J’opte donc pour le homewear confortable.

Mes outfits varient mais sont globalement constitués d’un jogging ou d’un legging couplé avec un pull léger ou gros selon la température.

Évidement, même si personne ne me voit, je suis incapable de porter des choses qui ne vont pas ensemble, sinon je me sens nulle et moche.

Même si je choisi l’option rapide et cozy, je tiens à me trouver un minimum cool quand je passe devant mon miroir, car ça m’aide a garder le moral.

Et toi, quel est l’état actuel de ton style et de ta routine beauté ? Te reconnais-tu dans l’un de ces témoignages ?

