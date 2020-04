Etudes, confinement et finances, c’est compliqué ? Témoigne sur madmoiZelle !

Je suis étudiante et, pendant cette situation inédite qu’est le confinement, j’ai eu la chance de pouvoir garder mon stage et d’être aidée par ma famille.

Cependant, les événements actuels plongent d’autres étudiantes et étudiants dans des situations bien plus délicates.

Le confinement, un facteur aggravant la précarité étudiante ?

Le gouvernement a décrété la suspension des loyers des logements Crous (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires) pour celles et ceux qui n’y habitent plus.

Sauf que tous les étudiants n’ont pas pu rentrer au sein de leur famille, par choix ou par impossibilité à cause de situations familiales compliquées.

Selon un article du Monde, ce sont au final 40% des étudiants qui sont restés dans leur résidence Crous. Et pour elles et eux, pas de suspension de loyer qui tienne.

Le problème ? Pas forcément de sauvegarde de leur emploi ou de leur stage non plus.

De nombreux étudiants et étudiantes avaient des jobs ne pouvant pas être réalisés en télétravail et se retrouvent donc sans ou avec moins de rentrée d’argent.

Une situation dramatique quand on sait qu’un étudiant sur deux travaille pour financer ses études, et qu’un sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté, selon un rapport gouvernemental.

D’autres étudiants n’ont eu d’autres choix que de continuer à travailler, une décision nécessaire pour financer leurs études, mais qui les fait se lever avec la boule au ventre le matin.

Solène, interviewée par Le Monde, se rend tous les jours au magasin dans la peur de ramener le virus à ses proches, avec qui elle habite. Elle dénonce :

« Ce sont les plus précaires, les petits employés, qu’on envoie au front. »

Des initiatives pour lutter contre la précarité étudiante pendant le confinement

Face à cette situation, des aides sont heureusement apportées.

Le gouvernement a ainsi débloqué dix millions d’euros pour apporter une aide financière aux étudiants les plus précaires, aide financière qui vient s’ajouter aux bourses.

Des aides ponctuelles sont mises en place de la part des universités ou des Crous. Par exemple, le service social du Crous de Poitiers, suivi par Le Monde, a mis en place un système de porte-à-porte et fait appel à des médecins et des infirmiers pour s’assurer de la santé et de l’alimentation des étudiants.

Des initiatives solidaires venant d’assos ou de collectifs fleurissent également, comme celle du collectif Solidarité : continuité alimentaire de Bordeaux. Il distribue des paniers repas dans les cités universitaires de la ville.

Reste à savoir si ces initiatives seront suffisantes.

Confinement et précarité étudiante : témoigne sur madmoiZelle

Et toi, est-ce que le confinement vient perturber le financement de tes études ? Comment t’en sors-tu ? Viens témoigner sur madmoiZelle !

Pour cela, envoie un mail avec pour objet « études, confinement et situation financière » à jaifaitca[at]madmoizelle.com avec ton témoignage.

Tu peux par exemple répondre à ces questions :

Est-ce que le confinement t’a mise dans une situation financière délicate ? Ou bien reçois-tu des aides suffisantes du gouvernement, de ton université ou encore d’assos face à cette situation exceptionnelle ?

Continues-tu à travailler pendant le confinement ? Ou bien, si le télétravail n’était pas possible, as-tu perdu ton job ? Si tu continues à travailler, est-ce par choix ou par nécessité pour financer tes études ?

Arrives-tu à continuer à gérer les cours malgré la situation ?

Quelles solutions et aides devraient être apportées selon toi ?

Ces questions sont des pistes d’écriture, mais sens-toi libre de t’exprimer sur les points de ton choix ! Ne te mets pas de barrières concernant le style ou la longueur de ton témoignage.

N’oublie pas de me dire ton âge et si tu souhaites être anonyme et, dans ce cas, précise quel prénom tu souhaiterais que j’utilise.

En attendant, je te souhaite plein de courage traverser cette épreuve ! ♥

