4 conseils de médecin pour étudier chez toi sans t’abîmer la santé

En cette situation exceptionnelle, te voilà confinée chez toi.

Pour le meilleur (plus personne ne pourra te reprocher de binge-watcher Netflix toute la journée en mangeant des chips) et pour le pire (oups, va quand même falloir assurer les cours) !

Étudier pendant le confinement sans se ruiner la santé

Si tu es étudiante, lycéenne ou que tu taffes à distance, te voilà non seulement confinée… mais aussi confinée devant tes cours ou ton mémoire. Parce que le confinement, malheureusement, c’est pas tout à fait comme des vacances.

Eh oui, les cours au lycée et à l’université continuent à distance !

J’ai donc interrogé le Dr Etienne M., médecin du travail, pour te donner des conseils sur la meilleure façon de travailler avec son ordinateur sans s’abîmer la santé.

Il serait dommage de te flinguer le dos ou la vue !

Peut-être qu’au moment même où tu me lis, tu es assise par terre, le dos voûté et les yeux collés à 5 cm de ton écran… Scoop : ça n’est pas la meilleure façon de se tenir devant ton ordi.

Reste avec moi, on va rectifier ça !

En effet, selon l’INRS, l’organisme de référence dans les domaines de la santé au travail :

« Le travail sur écran dans de mauvaises conditions peut engendrer de la fatigue visuelle, des troubles musculosquelettiques, un état de stress, ainsi que des effets sur la santé liés au travail sédentaire. »

Je t’ai glissé dans cet article une sélection de produits pour bien travailler depuis chez toi. S’ils t’intéressent, chaque clic fera gagner un peu d’argent à madmoiZelle qui en a bien besoin en ces temps de crise.

1. Télétravail et santé : adopte la bonne posture

Selon Etienne M., le fait de rester beaucoup assis peut être un facteur de mal au dos, SURTOUT si tu es mal assise.

Pour limiter les risques pour ton dos, voici quelques règles de posture à adopter :

Fais attention à ce que tes cuisses soient dans une position à peu près près horizontales et place tes pieds à plat sur le sol.

Installe-toi au fond de ton siège avec le dos bien tenu par ton dossier, si tu en as un. Sinon, attention à ne pas te tenir voûtée !

Vérifie que ton coude forme un angle droit quand tu utilises ton trackpad, ta souris ou ton clavier.

Un fauteuil de bureau est à privilégier, mais si tu n’en as pas, une chaise fera l’affaire !

Pour te mettre dans la bonne position, règle la hauteur de ton siège s’il le permet. Sinon, n’hésite pas à te surélever avec des coussins !

Pour être bien installée et épargner ton poignet, tu peux aussi opter pour une souris et un tapis simple ou repose-poignet !

Et si tu es rentrée te confiner chez tes parents, n’hésite pas à squatter le gros ordinateur familial si vous en avez un, s’il est dispo, et s’il ne rame pas trop.

C’est ce que j’ai choisi de faire, et avoir un grand écran, un clavier et une souris me permettent d’être mieux installée et de moins me fatiguer les yeux.

2. Télétravail et santé : ne fatigue pas trop tes yeux devant ton écran !

Perso, passer la journée devant mon écran me rend parfois complètement zinzin, sans parler des éventuelles migraines, larmoiements et autres joyeusetés…

Pour limiter cette fatigue, le Dr Etienne M. m’a donné plusieurs conseils. Tout d’abord, ne te mets pas trop près de ton écran. Idéalement, fais en sorte que la longueur de ton bras sépare ton écran de tes yeux.

Ensuite, règle l’intensité lumineuse de ton écran à un niveau confortable, et change-la en fonction des changements de lumière de la journée.

Autre tips : privilégie un affichage sur fond clair, moins fatiguant pour la vue qu’un fond sombre, et permettant de limiter les reflets !

Fais des micro-pauses régulièrement en regardant au loin, une pause pour la vision. Tu peux aussi faire le signe de l’infini avec tes yeux pour les détendre.

Enfin, ça paraît évident, mais travaille dans une pièce avec un éclairage agréable, c’est à dire ni dans la pénombre, ni éblouie par des reflets du soleil.

3. Télétravail et santé : un bon environnement et un bon matos !

Pour bien travailler, il est toujours plus agréable d’être dans un environnement où l’on se sent BIEN. Si tu as plusieurs pièces ou que tu es rentrée chez tes parents, trouve l’endroit qui te convient le mieux et n’hésite pas à en changer.

Si tu es restée dans ton studio étudiant, ma collègue Caro t’a concocté une sélection de 8 objets de rangement et de déco pour te sentir bien chez toi, que je te recommande chaudement d’aller consulter !

Pense à bien te nourrir, même si je sais que ça n’est pas toujours facile en période de confinement !

Manger des en-cas si tu as le ventre qui gargouille n’est pas interdit, mais ouvrir un nouveau paquet de M&M’s toutes les 5 minutes n’est pas forcément la MEILLEURE chose à faire.

Hydrate-toi bien en buvant de l’eau régulièrement. Tu peux aussi boire d’autres boissons comme du thé et des jus de fruits sans en abuser !

Travailler bien équipée, c’est mieux !

Munis-toi d’un bon casque ou d’une bonne paire d’écouteurs avec micro intégré pour suivre tes cours en visio ou simplement écouter de la musique ou des fonds sonores si tu n’aimes pas travailler dans le silence.

4. Télétravail et santé : les pauses, c’est la vie !

Le Dr Etienne M., conseille de faire des pauses régulières, de te lever et de bouger un peu, même si c’est pour faire quelques pas dans ton appartement.

En effet, le travail ininterrompu constitue un des principaux facteurs responsables des problèmes de santés liés au travail sur écran.

Pendant tes pauses, tu peux aussi t’étirer ou faire quelques exercices de gym que tu connais, ou en utilisant des applis de sport à la maison comme Nike Training ou FizzUp.

Cette vidéo te donne des exemples d’étirements adaptés au travail sur un bureau :

Comment se motiver à étudier pendant le confinement ?

J’ai demandé à Etienne M. s’il avait des conseils pour se mettre dans un bon mood de travail :

« Le premier conseil, c’est évidemment de se mettre en condition de travail ! Ne pas rester en pyjama, s’installer dans un environnement de travail… »

Eh oui, essayer de te mettre au taff sans même être sortie du lit, ou sur le tapis du salon avec tes frères et sœurs qui matent Les Marseillais à plein volume, ça n’est pas idéal.

Ensuite, organiser tes journées sera indispensable à ta productivité ! Fais-toi un planning TENABLE en priorisant tes tâches.

Tu peux aussi mettre en place un planning à la semaine, par exemple en utilisant ce semainier fort pratique :

Ça tombe bien, car je ne sais pas toi, mais moi, j’ai un peu tendance à oublier quel jour on est pendant ce confinement…

Si tu recherches plus de conseils pour te motiver et arrêter de procrastiner (peut-être même que tu lis cet article pour te donner bonne conscience, tout en repoussant le moment de te mettre à étudier), je te redirige vers cet excellent article de Mymy.

Elle te donne tout plein de tips pratiques pour ressortir de cette période en étudiante modèle (ou à défaut, qui aura réussi à travailler UN PETIT PEU pendant son confinement).

À lire aussi : Quelle procrastinatrice es-tu ? Fais ce test pour le découvrir !