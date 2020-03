8 objets de rangement et de déco pour te sentir bien chez toi

On est partis pour être chez nous longtemps, et on a vite fait le tour. C’est pourquoi c’est important de se sentir bien dans son chez soi, plus que jamais.

C’est le moment de régler les petites choses qui contraignent ton quotidien ou qui, du moins, sont à améliorer !

Voici 8 objets qui peuvent rendre la vie un peu plus facile et joyeuse chaque jour.

Une jolie housse de couette

Maintenant que tu es là tous les jours, tu te rends compte que tu en as marre de ta couette blanche ou pire, imprimée Spider Man ?

C’est le moment de la changer et ainsi de te sentir un peu mieux dans ton petit lit.

Housse de couette, Galeries Lafayette, 23,09€

Un agenda pour s’y retrouver pendant le confinement

Pour ne pas perdre la notion du temps pendant le confinement, procure-toi un agenda ! Il te servira même si ce n’est pas pour y inscrire des tâches professionnelles ou des devoirs à faire.

Celui-ci est particulièrement cute dans son style et ses graphismes, du coup, il fait joli sur un bureau !

Agenda 2020, Amazon, 20,95€

Garder l’œil sur l’heure pendant le confinement

Dans la même veine, il est peut-être judicieux de t’acheter une horloge.

Tu n’as pas toujours accès à l’heure directement quand tu es sur les écrans, et ça te permettra peut-être d’éviter de tomber dans un trou noir de TikTok et de n’en sortir que 3 heures plus tard…

Horloge, Maisons du Monde, 24,99€

Prendre soin de tes bijoux pendant le confinement

Il est possible que tu fasses partie de la team des gens qui ont décidé de ne pas trop se prendre la tête et de ne plus s’apprêter tous les jours pendant ce confinement.

Si c’est le cas, tes bijoux t’attendent quelque part, amassés les uns sur les autres.

Comme chacun sait, un lutin est payé pour venir les emmêler et là en l’occurence, il aura tout le loisir de passer son temps à œuvrer en attendant que tu portes de nouveau tes bijoux.

Pour éviter de les retrouver dans un amas de nœuds impossible à défaire, je te conseille de songer à les entreposer sur un porte-bijoux !

Porte-bijoux, Maisons du Monde, 14,00€

Un égouttoir pour de la vaisselle sèche

Peut-être n’as-tu encore jamais investi dans un égouttoir, et que tes plats s’empilent et sèchent mal à même l’évier. Peut-être même que parfois, ils tombent…

Personnellement, je fais la vaisselle sur un mini lavabo et je n’ai pas de surface pour poser quoique ce soit, je ne peux donc rien laisse traîner.

Mais dès que j’aurai un habitat classique et un évier décent, t’inquiète que l’égouttoir fera partie de mes premiers achats.

Ça, ça rend la vie plus agréable, typiquement !

Égouttoir, Galeries Lafayette, 10,43€

Bien ranger ses couverts

Plutôt que de tout balancer dans un Tupperware (comme moi), pourquoi ne pas compartimenter ? Ce sera plus pratique et plus joli !

Range couverts, Decoclico, 5,90€

Des crayons de couleurs pour dessiner et décorer

Comment ça ce n’est pas de la déco ? Avec ces crayons, tu vas pourvoir te mettre au dessin et CRÉER de la déco !

Cette marque est un peu le top du top en terme de crayon, et la finesses des mines te permettra d’atteindre ton meilleur potentiel.

Si tu n’as jamais dessiné, c’est le moment de commencer !

Crayons de couleur Faber Castell, Amazon, 19,10€

Et si tu préfères gribouiller sans te prendre la tête, voici pour finir un bonus qui n’est ni du rangement ni de la déco (quoique) mais grâce auquel tu vas pouvoir tester tes crayons de couleur, t’occuper et te détendre !

Il s’agit d’un cahier de coloriage, et dans celui-ci se cachent des injures, comme son nom l’indique…

Cahier d’injures, Fnac, 10,99€

