Les conséquences de la pandémie sur l’entreprise madmoiZelle

Voici quelques infos concernant le service que nous allons vous offrir dans les semaines / mois à venir, ainsi que la situation de madmoiZelle en tant que boîte.

Vendredi 13 mars, la décision a été prise de mettre tout le monde en télétravail, « sauf pour les tournages ou les réunions importantes ».

La situation ayant évolué à toute vitesse depuis ce week-end, l’équipe est désormais confinée.

Le programme du confinement côté madmoiZelle

Voici ce qui va se passer sur madmoiZelle dans les prochaines semaines !

Les vidéos de madmoiZelle

📹 Concernant les vidéos, on vous proposera sur nos chaînes YouTube Big Up et Let It Glow ! des productions « faites maison ».

On perdra sans doute en qualité audiovisuelle loin de notre studio et de notre matériel, mais on continuera à vous amuser, et y a bien que ça qui compte dans la période.

On a cette chance infinie de pouvoir bosser à distance — même si rien ne vaut de se parler en direct pour stimuler la créativité et le débat, l’enjeu de santé publique dépasse tout le reste !

Les évènements madmoiZelle

🎉 Concernant les événements physiques, ils sont bien sûr en standby jusqu’à nouvel ordre. Le One Mad Show à Bobino est donc reporté à une date encore non communiquée et aucune nouvelle rencontre n’est engagée.

💵 Concernant les remboursements de la Grosse Teuf que nous avons dû annuler vendredi dernier, vous recevrez un mail de Marie très prochainement qui vous offrira 2 options :

Demander le remboursement direct de la prévente

Faire don de ce remboursement à madmoiZelle, afin d’aider à la survie du magazine pendant cette période périlleuse (voir plus bas).

Pour vous tenir au courant de la prochaine Grosse Teuf post-crise, rendez-vous sur cette page pour vous inscrire à notre newsletter.

La box madmoiZelle

🎁 Côté box madmoiZelle, rien ne change : l’entrepôt assure une continuité d’activité et à ce jour, La Poste poursuit les livraisons.

Le thème de ce mois-ci n’aurait pas pu être plus pertinent : Mélody a constitué un vrai kit DIY, on ne peut plus adapté quand on est bloqué chez soi !

Les podcasts madmoiZelle

🎧 Concernant les podcasts, on va faire évoluer Laisse-moi kiffer, et vous proposer une « version confinement », avec nos kifs enregistrés à distance et montés par Alix.

De plus, tu auras droit à un Laisse-moi kiffer en live sur l’Instagram de madmoiZelle ce jeudi 19 mars à 18h !

Alix continuera aussi longtemps que possible les interviews à distance, notamment pour 20 ans d’âge, Conquérantes, et continuera à vous lire vos Paradoxes (notre nouveau podcast) (tu peux nous envoyer tes paradoxes toi aussi).

Des lives Instagram par madmoiZelle

📱 Sur nos réseaux sociaux, nous sommes en train de créer un programme de lives sur Instagram, histoire de recréer du lien avec vous. On a aussi d’autres idées, on vous en dit plus très vite !

madmoiZelle, une PME en danger à cause de la pandémie

Concernant madmoiZelle, l’entreprise en tant que telle, cette période promet d’être périlleuse, comme pour énormément de PME.

La semaine passée, nous avons perdu plusieurs dizaines de milliers d’euros en campagnes de pub repoussées ou annulées (mon pessimisme m’incite à me dire que ces campagnes sont perdues — peut-être qu’elles reviendront « après », mais bien malin est celui qui saura me dire de quoi sera fait le « après »). Pour madmoiZelle, c’est une somme non négligeable, qui risque de mettre l’entreprise en danger.

La publicité, d’autant plus sur les supports numériques, est historiquement la première coupure budgétaire en période de récession et cette crise ne sera sans doute pas différente des précédentes.

Si comme beaucoup de PME, la solution du chômage partiel est envisagée (afin de réduire l’équipe en fonction de l’activité de l’entreprise), je n’exclus pas non plus de vous donner les moyens de nous soutenir, vous lectrices et lecteurs, plus fortement dans les jours à venir, via un crowdfunding, en fonction de l’évolution des choses.

Je vous tiendrai au courant prochainement, point de panique ici, mais juste un constat : même éclatée aux quatre coins de la France, toute l’équipe est déterminée à se battre pour que madmoiZelle soit encore là au sortir de cette crise.

Parce qu’à chaque crise, il y a un « après ».

Comment soutenir madmoiZelle ?

En attendant, si vous commandez en ligne, n’hésitez pas à cliquer sur les liens des commerçants qui se trouvent à la fin de notre article dédié à l’affiliation.

Chacune de vos commandes passées via les liens de cette page nous permet de gagner une commission. C’est une astuce intéressante pour nous rémunérer indirectement, tout comme le fait d’enlever votre bloqueur de pubs sur madmoiZelle.

Prenez soin de vous et des vôtres, respectez les consignes de sécurité, et suivez notre actu complète à propos du Coronavirus.