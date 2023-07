Appel à témoignages : venez nous raconter vos pires vacances !

Madmoizelle lance son nouveau format témoignage, « Le pire du pire », où vous pourrez nous raconter vos souvenirs les plus bof (vos anecbofs, quoi) de vacances. Vous voulez témoigner ? On vous explique tout ci-dessous.

Avouez-le, vous avez sans doute, vous aussi, déjà vécu des vacances pourries. Un voyage à l’autre bout du monde qui vire à la catastrophe, une engueulade mémorable au bord de la piscine avec vos potes, vos gosses qui vous font la misère chaque été ou la maison de vacances qui s’avère être un taudis…

Pour notre nouveau format, « Le pire du pire », on veut tout savoir ! Parce que les vacances sont un moment qu’on attend généralement toute l’année et qu’elles peuvent, comme le reste, s’avérer décevantes, venez nous raconter les vôtres pour que l’on puisse tout autant rire avec vous que compatir.

Comment participer ?

Ça vous dit de témoigner ?

Pour ce faire, c’est très simple. : il suffit d’envoyer un mail à temoignages[@]madmoizelle.com avec en objet « Le pire du pire » et de nous raconter votre pire souvenir de vacances, en nous précisant bien votre âge, votre prénom (ça peut parfaitement être un pseudo) et comment vous joindre si on a quelques questions complémentaires à vous poser.

Et parce qu’il n’y a pas que les vacances qui peuvent devenir un enfer, « Le pire du pire » a vocation à l’avenir à être décliné sur d’autres thèmes, du monde du travail aux dates, en passant par le mariage où vous avez été conviée et qui a fini en pugilat.

On a hâte de vous lire !

