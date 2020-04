3 tutos pour se tondre les cheveux soi-même (ou ceux de quelqu’un d’autre)

L’une des premières réflexions de mon mec quand Emmanuel Macron a annoncé que le confinement serait prolongé d’encore un mois a été :

« Les salons de coiffure vont être BLINDÉS après le 11 mai ! »

Et franchement… je pense qu’il n’a pas tort !

Entre les franges ratées, les colorations foireuses et ceux qui se seront tout simplement abstenu de couper quoi que ce soit pendant deux mois, les coiffeurs risquent d’avoir la vie dur pendant les premières semaines de déconfinement.

Se tondre les cheveux soi-même : pas l’idéal, mais faisable

Si d’aventure tu serais prête à sauter le pas pour te tondre les cheveux ou ceux d’une personne de ton entourage, sache avant tout que n’importe quel coiffeur te dirait que c’est une mauvaise idée.

Honnêtement, je les comprends : voir des noobs essayer de faire mon taf chez eux, se foirer complètement, puis revenir la queue entre les jambes pour que je rattrape leur connerie, ça me foutrait la haine.

Mais je comprends aussi que beaucoup n’aient pas envie d’attendre jusqu’à la fin du confinement pour apprécier leur apparence à nouveau.

Déjà que rester enfermé donne un coup au moral, si en plus on ne supporte plus de se regarder dans un miroir, ça devient complexe !

Que ce soit pour toi ou pour ton mec, ta sœur, ton père, ou même ton berger allemand (non c’est faux, ne fais pas ça), voici donc 3 tutos pour tondre une tête !

Tutos pour se tondre les cheveux soi-même

Le premier tuto, ce sont deux jeunes coiffeurs qui l’ont proposé récemment sur leur chaîne YouTube R&L dans le cadre du confinement.

Comme ils sont professionnels, ils donnent plein de bons conseils concernant le matériel à utiliser, les gestes à adopter, etc.

La coupe qu’ils proposent est un dégradé qu’on voit sur beaucoup d’hommes, mais ça donne les bases même si ça n’est pas la coupe que tu souhaites réaliser, je trouve !

Le second tuto est proposé par la chaîne Grain de Beauté. Il date un peu mais je trouve que la youtubeuse explique assez bien et avec des gestes simples comment tondre les cheveux de quelqu’un d’autre !

C’est sans doute certes bien moins précis que ce que font les coiffeurs de la première vidéo, mais ça a le mérite d’être clair et pas trop compliqué.

Pour finir sur une coupe bien plus courte, voici une vidéo de Mel Thompson, une youtubeuse que j’adore et qui a les cheveux presque complètement rasés.

Elle y montre comment elle les tond régulièrement, comment elle les blanchit et les coiffe, et plein d’autres choses ! Pour voir la partie où elle se tond les cheveux, ça commence autour de 8:15.

Sélection de matériel pour se tondre les cheveux

Bien sûr, si tu veux t’y mettre, il vaut mieux que tu sois équipée ! Voici le genre de matériel que tu peux te procurer pour te prendre pour une coiffeuse pro à la maison.

Tondeuse à cheveux électrique rechargeable, 48,45€ (sur Darty)

Tondeuse à cheveux électrique rechargeable, 22,99€ (sur Darty)

Tondeuse à cheveux électrique rechargeable, 48,70€ (sur Darty)

Ciseaux de coiffeur, Sibel, 10,90€

Tondeuse à barbe petite taille, 9,60€ (sur Darty)

Avec tout ça, tu devrais être à peu près au point. Il ne me reste plus qu’à te souhaiter bonne chance !

Et un petit conseil : si tu veux le faire, fais-le vite, comme ça si tu te foires, les cheveux auront le temps de repousser d’ici la fin du confinement !

