Comment camoufler une coupe de cheveux ratée

Depuis deux ans je laisse repousser mes cheveux, que j'ai eu très courts très longtemps (4cm environ sur le dessus et nuque et au-dessus des oreilles rasés), donc je suis passée par les étapes bien merdiques. La dernière fois que je suis allée chez "cette coiffeuse", alors qu'on arrivait à la phase Godefroy de Montmirail, elle m'a tondu la nuque et laissé toute la longueur au-dessus, en ébouriffant bien le tout pour en rajouter sur la démarcationBon, j'ai pleuré dans ma voiture, et après... je suis devenue une pro du foulard! J'ai passé 5 semaines avec un foulard constamment noué sur la démarcation pour la camoufler, que ce soit au boulot ou en dehors, impossible à assumer. Mais j'ai appris plein de noeuds différents et j'ai un ptit stock sympas de foulards maintenant