Les meilleurs tutos TikTok pour couper sa frange soi-même

Je sais pas si t’as remarqué mais la France entière est confinée chez elle depuis plus d’une semaine. Oui, je sais, c’est une info exclusive à laquelle tu ne t’attendais sans doute pas !

Les magasins sont fermés, les salons de coiffure aussi, et beaucoup commencent à désespérer de voir leur frange pousser de jour en jour.

Les tutos pour couper sa frange sur TikTok

Mais comme toujours, là où il y a un manque, Internet vient le combler d’une façon ou d’une autre.

En l’occurrence, les tutos pour couper sa frange fleurissent sur TikTok depuis plusieurs jours, comme relevé par le média Teen Vogue.

Après tout, c’est vrai que le confinement est l’occasion de s’y mettre ! A priori, tu ne risques de voir personne d’ici plusieurs semaines, donc même si tu te foires, who cares ?

C’est d’ailleurs ce que conseille l’utilisatrice TikTok dans la vidéo ci-dessous… à regarder jusqu’à la fin, bien sûr.

Des tutos TikTok pour couper sa frange soi-même

Blague à part, voici quelques tutos que j’ai trouvés assez parlants si tu souhaites tenter l’expérience.

Avant tout, n’oublie pas de te munir de ciseaux de coiffeurs qui t’abîmeront bien moins les cheveux que tes ciseaux de cuisine !

Ciseaux de coiffeur, Sibel, 10,90€

En parlant de coiffeur, celui-ci explique en trois étapes assez claires comment s’y prendre pour couper sa frange soi-même.

Voici une autre technique que je vois partout et qui consiste à twister sa frange pour la couper.

Comme le montre la vidéo suivante, il est crucial d’y aller progressivement : il vaut mieux que ta frange soit un peu trop longue, quitte à la reprendre, plutôt que de trop la couper et de regretter.

Tenir ses ciseaux à la verticale et donner des petits coups permet aussi de rendre la coupe de la frange plus naturelle et moins droite !

Et au cas où tu ne serais pas prête à sauter le pas mais que tu ne supportes plus ta frange, cette vidéo TikTok montre comment camoufler une frange trop longue, c’est très astucieux je trouve !

Sinon, cet article madmoiZelle te donne plein de conseils pour coiffer une frange qui repousse !

Alors, tu comptes jouer à l’apprentie coiffeuse toi aussi ?

