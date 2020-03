Enfin un site pour savoir où sortir sans risque pendant le confinement !

Cela fait maintenant 1 semaine que la France est en confinement national à cause du coronavirus. Plus le temps passe, plus les questions s’accumulent :

Quand a-t-on le droit de sortir ? Où sortir en toute sécurité ? Pendant combien de temps ? Combien de fois par semaine ?

Est-ce qu’on peut sortir pendant le confinement dû au coronavirus ?

Covid-19, c’est un site créé par Spry qui répond à toutes tes questions pour savoir si tu peux sortir, dans quel coin de ta ville, avec des précisions quartier par quartier, etc.

Un site vraiment complet, à partager en masse !