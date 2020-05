L’hymne du confinement est là, et il est signé Todrick Hall

Tu sais ce qui est mieux que l’annonce d’un nouveau clip de Todrick Hall ? Rien, tout simplement rien.

En grande fan de tout le contenu que produit cette personne, qu’il s’agisse de ses chansons originales comme de ses fameux mashups (comme celui de Beyoncé ou celui de Taylor Swift), je suis toujours ravie de le voir popper dans mon feed YouTube.

Je suis absolument amoureuse de son titre Nails, Hair, Hips, Heels sorti il y a presque un an, et surtout de la chorégraphie incroyable portée par Todrick et son armée d’hommes en talons hauts.

Imagine alors ma joie ce week-end quand je suis tombée sur une reprise de cette chanson par Todrick Hall lui-même, intitulée Mask, Gloves, Soap, Scrubs en hommage au confinement !

Je pense que son nom donne bien le ton : « Masque, Gants, Savon, Brosse », il faut croire que même Todrick n’est pas épargné par les joies du confinement !

I don’t care I eat, eat, eat and sleep all day (je m’en fous je mange, mange, mange et dors toute la journée)

I don’t go to work (je ne vais pas au travail)

Le clip, réalisé en confinement lui aussi, n’en est pas moins stylé pour autant : les danseurs de Todrick ont répondu à l’appel, plus fabuleux que jamais, ainsi que des drag queens de qualité.

Left, right, left, right swiping on Tinder (gauche, droite, gauche, droite, je swipe sur Tinder)

What was life like? I can’t remember (c’était comment la vie avant ? Je me rappelle pas)

Need my haircut, somebody shave her (il faut que j’aille chez le coiffeur, que quelqu’un me rase les cheveux)

Where is all of the toilet paper? (où est passé tout le papier toilette ?)