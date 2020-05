Nos plus belles découvertes beauté faites grâce à Birchbox

En partenariat avec Birchbox (notre Manifeste)

Il y a quelques semaines, je vous ai demandé de me parler des découvertes de produits de beauté que vous aviez faites grâce à Birchbox, et vous avez été nombreuses à me partager vos coups de cœur.

Marque pépite, produit qu’elles rachètent systématiquement, révélations partagées avec leur entourage… Les madmoiZelles te présentent leurs meilleures découvertes beauté signées Birchbox !

Ma découverte Birchbox : des produits compatibles avec ma peau réactive

Pour Laura, Birchbox a été un moyen de découvrir des produits adaptés à sa peau réactive :

Je suis abonnée à Birchbox depuis octobre 2019. Ayant des problèmes de peau, je suis allergique à pas mal de produits de marques de grande surface… J’ai donc décidé de m’abonner à Birchbox pour découvrir des nouvelles gammes de produits compatibles avec ma peau. Dès ma deuxième box, j’ai reçu un gel douche Rituals Ayurveda en bombe dont je suis tombée amoureuse. Non seulement ma peau le supporte, mais il la rend douce et sent extrêmement bon. J’ai donc décidé de commander, via le site Birchbox, 3 gels douche Rituals (grâce à l’abonnement, je dispose de 15% de remise) : Ayurveda, Sakura et Happy Buddha. Après utilisation, mon préféré est celui de la gamme Sakura (à la fleur de cerisier et au lait de riz). Mousse de douche The Ritual Of Sakura, Rituals, 8,50€ Même mon mec s’est mis à l’utiliser, donc mes bombes se sont vidées très rapidement ! J’ai refait une commande récemment sur Birchbox et ai choisi le gommage pour le corps de la même gamme, dont je suis tout aussi ravie. C’est un gommage au sucre qui enlève les peaux mortes tout en hydratant la peau. Gommage corps The Ritual Of Sakura, Rituals, 14,90€ Tout ça pour dire que je ne pensais pas découvrir des produits aussi géniaux et qui conviennent à ma peau grâce à Birchbox ! J’ai recommandé le concept à ma petite sœur qui a reçu ses premières box et qui en est ravie elle aussi. Comme nous n’avons pas le même profil beauté, dès qu’on reçoit nos colis, on s’appelle en visio pour comparer nos produits ! Toujours hâte de recevoir la prochaine box !

Ma découverte Birchbox : des déodorants sains pour la peau

L’abonnement à Birchbox, c’est aussi souvent l’occasion de tomber sur des marques vers lesquelles on ne se serait jamais tournées en temps normal, surtout quand il s’agit de petites lignes de cosmétiques naturels !

Samira, 26 ans, est abonnée depuis 3 ans à Birchbox, et elle ne regretterait pour rien au monde ce petit investissement mensuel lui faisant régulièrement découvrir des produits qui sont aujourd’hui ses chouchous.

C’est le cas notamment de deux déodorants naturels !

La découverte beauté que j’ai faite grâce à Birchbox ? Wow ! Il y en a tellement ! Mais celle qui m’a le plus marqué c’est le déodorant citron vert bergamote de la marque Schmidt’s, une merveille ! Je crois qu’il faisait partie d’une box composée entièrement de produits naturels. Déodorant stick bergamote citron vert, Schmidt’s, 11,90€ Très efficace, et tellement mieux pour la peau que les déodorants de grande surface ! Je vois tout de suite la différence, plus jamais je ne rachèterais d’autre type de déodorant. Ce qui fait que je rachète régulièrement celui de Schmidt’s, c’est le fait qu’il soit bon pour la peau, avec des ingrédients naturels, et à la fois efficace et agréable à utiliser. Birchbox m’a également fait découvrir un autre déodorant naturel : celui de la marque Clémence et Vivien en pot. Déodorant crème naturel mandarine, Clémence et Vivien, 7,90€ Je ne l’ai pas eu dans une box, mais c’est en me promenant sur le site que j’ai découvert ceci… alors là, une merveille ! Je ne m’en passe plus non plus (et mon copain non plus d’ailleurs !). Ce qui me plaît vraiment dans l’abonnement Birchbox, c’est le fait de découvrir plein de produits variés (cheveux, corps, visage, maquillage, accessoires). Pour les beauty addicts, c’est hyper plaisant de faire de nouvelles découvertes qui peuvent intégrer notre routine beauté alors qu’on n’y aurait jamais pensé autrement. Ça m’est même arrivé de vouloir acheter un produit et de le recevoir dans ma box le mois d’après sans le savoir, c’est encore plus plaisant ! En plus, le prix de la box vaut le coup selon moi : 13€90, je trouve cela correct surtout pour le très LARGE panel de marques qu’on nous propose. C’est d’ailleurs l’un des éléments qui m’ont donné envie de m’abonner : les marques partenaires, les -15% sur l’e-shop pour les abonnés, et le fait de recevoir des produits surprises !

Ma découverte Birchbox : le parfum de ma vie

Si tu ne me crois pas encore quand je te dis que l’abonnement de Birchbox permet des découvertes qui peuvent marquer à vie, en voici une preuve supplémentaire.

C’est bel et bien dans une box mensuelle que Cassandre, 23 ans, a découvert son parfum préféré au monde, dont elle ne s’est jamais séparée depuis !

J’ai grandi avec l’essor des youtubeuses beauté, j’ai dû regarder mon premier tuto au collège. N’ayant pas vraiment d’argent de poche à l’époque, j’étais assez frustrée. Quand j’allais avoir mes premiers vrais petits sous, je pourrais enfin passer à l’action ! Pendant mes années lycée, la mode des box en tous genres s’est développée et c’est sur Birchbox que mon choix s’est porté quand j’en ai enfin eu les moyens. Toute excitée de découvrir mes produits après quelques semaines d’attente, je me souviens de cette sensation d’ouvrir des cadeaux comme à Noël. Si je ne me rappelle plus vraiment ce que contenait cette box, il y a un produit que je ne pourrais pas oublier : mon parfum. Au milieu des fards, des crèmes et des accessoires se trouvait une petite fiole d’Eau du Brésil de chez Cinq Mondes. Eau du Brésil, Cinq Mondes, 39€ En humant le liquide, j’ai su instantanément que j’avais enfin trouvé MON parfum. C’est le meilleur du monde, il ne ressemble vraiment à aucun autre. Je le rachète en grand format depuis, il ne me quitte jamais ! Des années après, j’aime toujours autant sa fraîcheur, ses notes citronnées, la légèreté de ses arômes de coco et la petite touche musquée apportée par le bois blanc.

Ma découverte Birchbox m’a appris à prendre soin de mes cheveux

Aussi étonnant que ça puisse paraître, même des personnes qui habituellement n’utilisent pas énormément de cosmétiques arrivent à trouver leur compte dans ces box mensuelles.

Par exemple, Marie n’est pas une grande fan de beauté. Pourtant, elle a un jour craqué pour une box Birchbox, et ça lui a fait découvrir un produit qui a révolutionné sa façon de prendre soin de ses cheveux !

Je n’aime pas passer des heures dans ma salle de bain (même si j’adorerais me faire des make up ou des soins de folie, je n’en ai pas la patience), alors de facto je ne collectionne pas les produits. En revanche j’ai 3-4 incontournables qui me suivent depuis des années, et l’un d’entre eux est une découverte Birchbox ! Il s’agit du spray démêlant Protect & Detangle de la marque Beauty Protector. Spray cheveux Potect & Detangle, Beauty Protector, 23,60€ J’avais testé l’abonnement pendant quelques mois et un jour, ce produit se trouvait dans une box (je ne me souviens pas de la thématique). Côté soin des cheveux, je faisais vraiment le minimum à l’époque : un rendez-vous chez le coiffeur de temps en temps pour couper les pointes et ciao bambino. Quand j’ai lu la promesse du Protect & Detangle, « démêle et protège les cheveux, les lisse, évite les frisottis, révèle leur éclat et les garde beaux et sains », je suis restée perplexe mais je me suis quand même empressée de le tester. Et BOUM : j’ai surkiffé ! Déjà, l’odeur est incroyable (assez sucrée sans être entêtante), la sensation de spray super satisfaisante et le rendu efficace, et sans pouvoir vraiment l’expliquer j’avais l’impression d’avoir un petit truc en plus… …et d’avoir eu besoin de 3 secondes seulement pour prendre soin de moi ! Il peut être utilisé sur cheveux mouillés (mon option préférée) ou sur cheveux secs, sans les rendre gras. Je crois que c’est depuis cette découverte que j’adore appliquer des soins sur mes cheveux, ça a été le déclic de ma petite routine hebdomadaire (toujours simple mais efficace). J’ai racheté ce spray 3 ou 4 fois et ça a toujours été un produit « doudou » qui me fait du bien. Ça fait quelques temps que je n’ai pas pensé à le racheter, mais rien que d’en parler… je crois qu’il va finir très vite dans un panier Birchbox !

Je trouve ça chouette de voir à quel point ces petites box tout à fait accessibles permettent de jolies découvertes !

Personnellement, et comme je t’en ai parlé dans un article récemment, j’ai toujours trouvé ce système très pratique pour tester plein de nouveautés et découvrir des super marques (la liste est ici) sans se ruiner pour autant.

C’est pourquoi je ne peux que t’encourager à t’abonner à ton tour à Birchbox ! Qui sait ? Peut-être qu’un des produits qui se trouvent dans l’une de ces box pourrait changer ta vie !

J’attends tes retours avec impatience si tu finis par craquer !

