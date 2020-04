La solution pour tester de nouveaux produits de beauté sans te ruiner

En partenariat avec Birchbox (notre Manifeste)

Tu dois commencer à le savoir : ce qui me plaît le plus dans les cosmétiques, c’est la possibilité de découvrir de nouveaux produits à l’infini, de tester des formules uniques, d’être émerveillée par des textures innovantes.

Le problème, tu t’en doutes, c’est que les produits de beauté ont un coût non-négligeable, en témoigne mon compte en banque qui diminue à vue d’œil dès qu’une marque sort une nouveauté !

Le concept des box mensuelles Birchbox

C’est pourquoi je suis toujours à l’affût de bons plans me permettant de profiter de ma passion pour les produits de beauté comme il se doit sans pour autant me ruiner.

Et l’une des solutions dans laquelle je me retrouve le plus, ce sont les box mensuelles, notamment celles de Birchbox.

Je te l’accorde, ça fait des années que leurs box existent, mais ça vaut le coup de le rappeler de temps en temps, non ?

Pour celles qui ne seraient pas familières avec le concept, Birchbox te propose de tester chaque mois 5 petits formats de produits de beauté dans une box à thème que tu reçois à la maison.

Tu peux choisir un abonnement mensuel sans engagement (ça veut dire que tu peux te rétracter dès que tu en as envie), ou un engagement sur 1 an qui te permet de payer 1€ seulement pour la toute première box.

Les box mensuelles Birchbox, tester des miniatures beauté sans se ruiner

Mais alors pourquoi j’aime les box de Birchbox en particulier ? Deux raisons simples.

Des tonnes et des tonnes de marques à découvrir chez Birchbox

La première, c’est que les marques qui y sont sélectionnées sont aussi nombreuses que qualitatives.

Du luxe au drugstore, en passant par des marques de parapharmacies ou encore des petites pépites bio, Birchbox propose un choix infini de références soigneusement choisies dans chacune de ses box.

Clarins, Caudalie, Kiehl’s, REN, Schmidt’s, Benefit, M.A.C, en encore Respire, tu n’as qu’à jeter un coup d’œil à la liste des marques disponibles chez Birchbox pour te rendre compte de leur diversité.

Birchbox, une proposition de qualité à prix ultra abordable

La deuxième raison, c’est que quelles que soient les marques que tu retrouves dans ta box chaque mois, celle-ci ne coûte que 13,90€, livraison incluse.

13,90€, c’est une bonne pizza, c’est moins qu’un t-shirt, autant dire pas grand chose.

Mais c’est surtout 5 petits produits de super chouettes marques (un soin visage, un soin corps, un soin capillaire, un produit de maquillage et un accessoire), que tu pourras ensuite retrouver en format full size sur l’e-shop de Birchbox s’ils te plaisent.

Si tu veux mon avis, c’est la meilleure occasion de faire de belles découvertes de produits de beauté sur lesquels tu n’aurais jamais pu mettre la main autrement, soit par manque de budget, soit parce que tu ne les connaissais tout simplement pas !

Je t’invite bien sûr à t’abonner, la box d’avril est canon (cf photo ci-dessous) et Birchbox t’offre une miniature Benefit (mascara ou bronzer) EN PLUS des 5 produits habituels.

Tant de beaux produits à découvrir, ça me rend ouf !

