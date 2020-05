Parle-nous des découvertes beauté que tu as faites grâce à Birchbox !

En partenariat avec Birchbox (notre Manifeste)

Parle-nous de tes découvertes beauté grâce à Birchbox ! L’un des produits que tu as découverts grâce à Birchbox a été un véritable coup de cœur pour toi, ou une révélation sur ton rapport à la beauté, et tu veux en parler sur madmoiZelle ? Envoie un mail à l’adresse lucie[at]madmoizelle.com avec en objet « Ma découverte grâce à Birchbox » ! Pense bien à préciser ton âge et si tu préfères rester anonyme ou non à la publication de l’article. Tu as jusqu’au 14 mai inclus pour m’envoyer ton témoignage ! Pour avoir plus d’infos, je t’invite lire l’article ci-dessous.

Il y a quelques semaines, je te parlais des box mensuelles de Birchbox qui peuvent être selon moi une super solution pour tester des produits de marques ultra diversifiées sans pour autant y laisser toutes ses économies.

Chaque mois, 5 produits de beauté miniatures arrivent directement dans ta boîte aux lettres, le tout pour un prix largement accessible.

Birchbox et les jolies découvertes de produits de beauté

Et puis te parler de tout ça m’a fait réaliser à quel point ces box m’ont permis de découvrir des tonnes de produits devenus aujourd’hui des références que je rachète systématiquement quand je les termine.

Je me suis donc dit que dans le cadre du partenariat entre madmoiZelle et Birchbox, ça serait très chouette de te proposer à toi aussi de me parler des produits de beauté qui ont été un véritable coup de cœur pour toi dans ces box !

Ça peut être ce mascara dont tu ne peux plus te passer, une crème hydratante qui t’a aidée à combattre ton acné, un masque capillaire qui t’a permis de chouchouter tes cheveux crépus, une marque de cosmétiques bio que tu as découverte…

Que tu souhaites me parler d’un produit ou d’une marque précise, ou bien d’une habitude beauté qui a changé chez toi grâce à une box Birchbox, tu es la bienvenue pour écrire ton témoignage sur madmoiZelle !

Moi, par exemple, j’ai commencé à me recourber les cils après avoir reçu un recourbe-cils dans une de ces box, sans quoi je pense que j’aurais continué à m’en passer pendant encore longtemps.

Si, en lisant tout ça, des idées te viennent en tête parce que tu as toi aussi fait une jolie découverte grâce à Birchbox et que tu as envie d’en parler, écris-moi !

Pour envoyer ton témoignage au sujet de tes découvertes ou de tes coups de cœurs grâce à Birchbox, écris-moi à l’adresse lucie[at]madmoizelle.com, avec en objet « Ma découverte grâce à Birchbox ».

Précise bien ton âge dans ton mail, et indique-moi si tu souhaites rester anonyme au cas où ton témoignage serait publié sur madmoiZelle.

Tu peux m’envoyer ton témoignage jusqu’au 14 mai inclus.

Pour te guider dans l’écriture de ce témoignage, voici quelques questions auxquelles tu peux répondre dans ton texte :

Quelle est la découverte beauté que tu as faite grâce à Birchbox ?

Est-ce que tu te souviens du thème de la box qui t’a permis cette découverte ?

Qu’est-ce qui fait que ce produit/cette marque/cette habitude t’a autant plu ?

Qu’est-ce que ce produit/cette marque/cette habitude a changé pour toi ? Sur ton rapport à la beauté, au maquillage, à tes complexes, à ton apparence, à ta créativité… ?

Si tu parles d’un produit ou d’une marque, est-ce qu’il t’arrive encore aujourd’hui de le racheter ?

Est-ce que tu penses que tu aurais pu faire cette découverte sans Birchbox ?

Est-ce que tu as partagé ta découverte avec des personnes de ton entourage ?

Qu’est-ce qui te plaît particulièrement dans l’abonnement à la box Birchbox ?

Est-ce que le fait que le prix des box soit abordable t’a aidée dans cette découverte ?

Bien entendu, cette liste de questions n’est là qu’à titre d’exemple, tu peux tout à fait adapter ton témoignage selon tes envies et ce que tu as à dire !

N’hésite pas à me raconter des anecdotes liées à cette découverte, même des détails qui te semblent insignifiants et inintéressants peuvent m’être utiles !

Ne te limite pas en longueur non plus, je me chargerai de raccourcir par la suite s’il le faut.

Et pour finir, partage cet appel à témoins autour de toi si tu connais des personnes qui sont ou ont été abonnées à Birchbox et qui pourraient être intéressées !

