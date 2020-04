Fabrique ton gommage maison avec cette recette ultra facile !

Coucou toi !

Plus les jours de confinement passent et plus je prends le temps de faire des choses que je ne fais que très rarement d’habitude, comme cuisiner autre chose que des pâtes, appeler ma grand-mère, et… me faire des soins DIY.

Fabriquer son gommage maison, pour quoi faire ?

Tu me diras, quand on est passionnée de beauté comme moi, on a généralement assez de cosmétiques pour tenir pendant au moins 6 mois avant d’être réellement en manque de quoi que ce soit.

Mais figure-toi que le gommage n’est pas le genre de produit que je pense à acheter en stock. Je me suis donc retrouvée en rade d’exfoliant il y a plusieurs semaines, et j’ai décidé de prendre le taureau par les cornes.

Au-delà de l’aspect « ça dépanne », faire son gommage maison permet aussi de limiter son impact environnemental.

En plus de leur emballage qui génère beaucoup de déchets, certains exfoliants comportent de très fines billes de plastique qui sont évacuées avec l’eau de la douche et qui finissent donc… dans les océans.

Je te passe tout ce qui concerne la composition des produits qui, tu le sais, peuvent comprendre un certain nombre d’ingrédients controversés pour la santé et la planète.

Pour finir, au lieu de payer 15 balles pour un gommage (je ne juge pas les personnes qui le font, mais je peux comprendre que ça représente un budget !), tu t’en sors avec un exfoliant tout aussi efficace qui t’aura coûté presque rien puisque tu possédais déjà tous les ingrédients.

Sans plus tarder, la recette !

Recette de gommage maison DIY facile et rapide

Pour ce gommage maison, il te faudra :

2 ou 3 cuillères à soupe de marc de café

5 cuillères à soupe d’huile (olive, coco, jojoba… selon ce que tu as !)

une cuillère à soupe de miel (facultatif)

Mélange le ingrédients dans un bol et… c’est tout !

Sur quelle partie du corps et comment faire ce gommage ?

Je te conseille de limiter l’usage de ce gommage au corps, car il peut être un peu violent pour la peau fine du visage, et l’huile (selon celle que tu utilises) peut être comédogène et te créer des petits boutons.

Pour éviter de ressortir complètement grasse, tu peux faire ce gommage sous la douche avant d’utiliser ton gel douche qui enlèvera la plus grosse partie de l’huile tout en laissant un film protecteur sur ta peau.

Fais ce gommage une fois par semaine, et n’oublie pas de t’hydrater après !

Pourquoi du marc de café et pas du sel ou du sucre ?

Alors que beaucoup de recettes d’exfoliant maison comprennent du sucre ou du gros sel, je ne te conseille pas franchement ces ingrédients.

Certes, ils exfolient TRÈS bien et tu auras la peau extrêmement douce après cela.

Le problème, c’est que les grains de sel et de sucre ont des bords relativement tranchants qui peuvent être très abrasifs pour la peau. Le marc de café, lui, est plus « rond » et donc moins irritant, tout en étant un excellent exfoliant.

Et en plus, le marc de café sent super bon et donne un petit côté « spa à la maison » que j’aime beaucoup.

Si tu décides malgré tout d’opter pour du sucre, choisis du sucre fin autant que possible, et dans tous les cas, ne frotte pas comme une forcenée !

Est-ce qu’il t’arrive de faire ce type de gommage DIY chez toi ? Dis-moi ce que tu en penses si c’est le cas !

