3 masques DIY (visage et cheveux) à faire avec ce qu’il y a dans ton frigo

On se fait chier, hein ? Ouais, moi aussi.

Si tu ne sais plus quoi faire de ton temps libre et que tu n’as pas encore entièrement vidé le contenu de ton frigo, tu pourrais profiter de ce confinement pour prendre soin de ta peau et de tes cheveux avec ce qui s’y trouve !

Recette de masque maison pour les peaux sèches

Pour ce premier masque destiné principalement aux peaux sèches, il te faudra 3 petits ingrédients simples :

un yaourt grec

un avocat

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

Le yaourt grec a des vertus apaisantes pour la peau, et les probiotiques qu’il contient permettent de réguler son pH et sa flore microbienne.

L’avocat, quant à lui, est un fruit particulièrement riche en oligo-éléments très nourrissants pour la peau. Tu peux en choisir un en provenance d’Espagne (on en trouve chez Naturalia) pour limiter l’impact écologique, si tu le souhaites !

Il te suffit de l’écraser à la fourchette dans un petit bol et de le mélanger au yaourt grec.

Ajoute une ou deux cuillères à soupe d’huile d’olive pour lier tout ça et pour apporter encore plus de nutrition à ce masque que tu peux ensuite appliquer sur tout le visage.

Laisse poser une vingtaine de minutes et rince abondamment, ta peau devrait être toute repulpée après ça !

Recette de masque maison pour les peaux à imperfections

Côté peaux mixtes à grasses, pas d’inquiétude, certains ingrédients de ta cuisine peuvent eux aussi faire des miracles sur ton visage. Prends par exemple :

2 cuillères à soupe de miel

1 cuillère à soupe de flocons d’avoine

1/2 jus d’orange

1/2 pomme râpée

Le miel, c’est un ingrédient qui convient en vérité à tous les types de peau (tu peux d’ailleurs en ajouter au masque pour peaux-sèches ci-dessus). Cicatrisant, apaisant et anti-inflammatoire, il peut aussi bien agir sur l’acné que sur les rougeurs et les tiraillements.

Ici, je l’associe aux flocons d’avoine, ingrédients eux aussi apaisants qui auront un petit effet exfoliant lors de l’application (sans pour autant irriter ta peau).

En parlant d’exfoliation, savais-tu que la pomme comportait des acides qui permettent d’éliminer en douceur les peaux mortes et les taches pigmentaires à la surface de la peau ?

Si tu as les pores un peu obstrués ou des cicatrices d’acné, ça peut faire beaucoup de bien à ta peau !

Je finis cette recette avec le jus d’une demi-orange : bourré de vitamine C, il apportera de l’éclat à ton teint !

Mélange donc dans un bol le miel, les flocons d’avoine en les écrasant un peu (tu peux même les mixer si tu veux un masque plus homogène), la demi-pomme râpée finement, et le jus d’orange.

Comme pour le premier masque, applique celui-ci sur ton visage pendant 20 minutes environ, puis rince-le à l’eau tiède.

Recette de masque maison pour les cheveux secs

Pour celles qui ne sont pas encore lancées dans une cure de sébum ou qui en sortent tout juste, voici un masque qui devrait faire du bien aux cheveux secs. Pour cela il te faudra :

une banane

un jaune d’œuf

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

La banane, un peu comme l’avocat, est un fruit extrêmement riche qui forme une sorte de film protecteur autour du cheveu et qui lisse sa fibre.

Le jaune d’œuf, lui, est riche en protéines et nourrit les cheveux en profondeur en leur apportant beaucoup de douceur. Et l’huile d’olive, tu connais, c’est une huile donc ça fait toujours du bien aux pointes sèches !

Une fois encore, mélange tout ça dans un bol en écrasant bien la banane avec une fourchette, et applique sur tes cheveux.

Je te conseille de le faire sur cheveux secs pour rendre le masque plus efficace (l’eau comble les écailles des cheveux et limite la pénétration des produits), mais sur cheveux mouillés ça marche aussi et c’est plus facile à appliquer.

Enroule tout ça dans du cellophane ou dans une serviette chaude pendant 30 minutes minimum (si c’est 2h c’est encore mieux !).

Rince ensuite abondamment avec de l’eau pas trop chaude (sous peine de cuire l’œuf, et crois-moi, personne ne veut d’une omelette dans les cheveux), et voilà !

J’espère que ces trois recettes t’auront donné des idées de masques à réaliser pendant le confinement. N’hésite pas à les adapter en fonction de ce que tu as chez toi et à me faire des retours si tu les testes !

