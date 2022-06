Stranger Things 4 volume 2 : waw, on en parle de cette bande-annonce ?

La plateforme Netflix a partagé le trailer du deuxième volume de l’ultime saison de Stranger Things, et on frétille sur place.

Préparez-vous, il va y avoir de la bagarre. Doit-on vraiment encore vous présenter Stranger Things ? Si vous n’avez toujours pas cédé à l’Upside Down, sachez, pour info, que ce show est celui qui a réalisé le meilleur démarrage sur Netflix depuis l’histoire de la création de la plateforme, et qu’il a été classé numéro un dans près de 90 pays à travers le monde.

La saison 4 est divisée en deux volumes dont le premier a déjà été diffusé il y a quelques semaines. Et le 1er juillet, date de sortie du volume 2 de cette saison, on risque, au vu de la bande-annonce diffusée hier par Netflix, d’en prendre plein la gueule les mirettes.

Eleven n’est pas là pour enfiler des perles – Crédits : Netflix

Stranger Things 4 volume 2 : la bande-annonce

Je ne peux pas vous décrire tout ce qui est présent dans ce trailer d’1min54 tant c’est intense, sombre et merveilleusement rythmé grâce à la musique de Kate Bush qu’on peut entendre en filigrane tout du long. Je préfère vous laisser admirer et frétiller peut-être comme moi, vous aussi :

Ces derniers épisodes risquent de nous en mettre plein la vue et la tête, et on a hâte que d’une chose : être au 1er juillet pour dire au revoir à ces ados et aux sales bestioles de l’Upside Down.

Crédit photo image de une : Netflix