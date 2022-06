En 2022, tout le monde ne connaissait pas Kate Bush, merci à Stranger Things d’avoir réparé ça

Une chanson culte des années 80 s’offre un retour en grâce avec la dernière saison de Stranger Things. Running Up That Hill de Kate Bush déferle sur TikTok et a conquis le cœur des ados d’aujourd’hui.

C’est un moment qui marquera cette dernière saison de Stranger Things.

Depuis la diffusion de la saison 4 ce vendredi 27 mai, une chanson caracole au sommet de charts. Running Up That Hill, que l’on entend dans une scène décisive pour le personnage de Max, jouée par Sadie Sink, arrive en quatrième position sur Spotify Charts, et était même première ce week-end dans le top iTunes. Un engouement soudain… mais aussi bienvenu.

Pas mal pour une chanson qui a presque 40 ans…

Sortie en 1985, cette chanson de la chanteuse britannique Kate Bush fait partie des chansons qui ont marqué toute une génération d’ados gothiques et déprimés fans de The Cure et qui arpentaient la cour de leur lycée un exemplaire des Fleurs Du Mal sous le bras.

Elle est magistralement reprise vingt ans après sa sortie par le groupe Placebo, qui lui offre alors une seconde jeunesse en captant à la perfection tout son spleen. Admirez plutôt la vidéo officielle et son esthétique Skyblog qui rappelle bien des souvenirs (vous SAVEZ).

« Quooooi, tu connais pas Kate Bush-han ?! »

Alors cette passion nouvelle et soudaine pour Kate Bush par celles et ceux qui la découvrent aujourd’hui ne se passe pas sans réactions outrées. Forcément.

Certains ont trépigné d’agacement tout le week-end, au prétexte qu’il faut qu’une série Netflix comme Stranger Things diffuse une chanson aussi majeure et culte… pour que les jeunes générations la découvre.

Il faudrait leur rappeler une chose, tout le monde n’a pas découvert Kate Bush en trouvant la caisse de 35 tours poussiéreux de ses parents au fond du grenier. Il faut s’y faire, ce genre de scène, ça n’arrive que dans les films, jamais dans la vraie vie.

« quoi, vous connaissiez pas Kate Bush? moi je l’écoute depuis ma naissance, maintenant tous les locals vont l’écouter et elle va devenir mainstream, je sais pas sortez de votre grotte un peu » #StrangerThings pic.twitter.com/1txUEmMT5T — robin (@robin_bridoux) May 30, 2022

Des réactions qui mettent en lumière le sempiternel débat entre la « bonne » et la « mauvaise » musique », la tension entre ce qui est perçu comme le « bon goût », une culture musicale élitiste et validée par la critique, et ce qui serait trop mainstream, voire carrément commercial et donc forcément de moins bonne qualité.

Un débat qui occulte aussi le fait que ce qui apparait comme des musiques populaires et dites « de jeunes » à un moment donné, peuvent être célébrées comme des chefs d’œuvre révolutionnaires quelques décennies plus tard. Il suffit de voir comment étaient considérés par exemple les Beatles et David Bowie à leurs débuts et la façon dont leurs fans, notamment les jeunes filles, étaient méprisées.

D’autres s’agacent aussi de voir que la discographie magistrale de Kate Bush se retrouve réduite à un – certes excellent – single, alors la chanteuse britannique mérite d’être célébrée pour l’ensemble de son œuvre.

Ce qui est certain, c’est qu’il aura suffi d’une seule scène de la série Stranger Things, pour que des milliers d’ados découvrent un chef d’œuvre pop dont ils et elles ignoraient tout et qu’ils et elles soient automatiquement séduits par sa puissance. Preuve que certaines chansons ne perdent rien de leur aura avec les années.

Crédit photo : Netflix