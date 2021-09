Placebo sort Beautiful James, premier extrait d’un 8e album attendu comme le vaccin

Après avoir annoncé préparer leur 8e album, Brian Molko et Stefan Olsdal du groupe Placebo viennent d’en sortir un émouvant et puissant premier extrait : Beautiful James.

Mise à jour du 21 septembre 2021

Un placebo, c’est un procédé thérapeutique qui soigne par des mécanismes psychologiques et physiologiques. Et c’est exactement ce que nous procure le groupe de rock alternatif du même nom depuis ses débuts en 1994.

En mai 2021, Brian Molko et Stefan Olsdal du groupe Placebo ont annoncé plancher sur leur huitième album. Et voilà qu’un premier extrait vient de paraître le 17 septembre 2021, Beautiful James :

Le titre Beautiful James est disponible sur la plupart des plateformes d’écoute.

« L’album 8 est fini et s’apprête à sortir », annonce Placebo

Le 3 mai 2021

Après un dernier album sorti en septembre 2013, Loud Like Love, la bande menée par par Brian Molko et Stefan Olsdal a sans doute senti qu’avec la pandémie, on avait bien besoin de nouvelle musique pour soigner nos maux.

Dans une publication Instagram le 2 mai 2021, Placebo a donc demandé à sa base de fans ce qu’elle attendait comme nouveaux produits de sa part :

«”De la nouvelle musique et des concerts”, répondrez-vous à l’unisson et on vous entend. S’il vous plaît, ne désespérez pas, l’album 8 est fini et s’apprête à sortir. On est même en ce moment même en train de bloquer des dates de concerts. »

Pendant ces neuf années de hiatus, quelques frémissements nous ont aidées à patienter, comme le documentaire en quatre épisodes des coulisses des vingt ans de l’album Black Market Music publié en octobre 2020 et disponible sur la chaîne YouTube de Placebo.

Brian Molko, une icône mode androgyne depuis trente ans

Le chanteur et leader du groupe a également été égérie de la collection Heaven par Marc Jacobs en mars 2020. Un projet que la marque présentait ainsi :

« Les origines de l’impulsion Marc Jacobs : la subversion, les rêveries adolescentes, la nation aliénation, la jeunesse queer (…), les candy ravers, la fantaisie psychédélique, les filles qui sont des garçons et les garçons qui sont des filles. »

Brian Molko posant pour la collection Heaven par Marc Jacobs en mars 2020

Et qui de mieux que Brian Molko pour incarner tout ça ? L’occasion de rappeler combien le chanteur et leader du groupe Placebo représente une icône de mode sous-estimée ! À l’heure actuelle où l’industrie de la mode récupère et dépolitise les notions de « non-binarité » et de « non-conformité aux normes de genre » (GNC), Brian Molko chante, s’habille et incarne la libération sexuelle et des normes de genre depuis bientôt trente ans.

Il a ainsi aidé toute une génération à (tenter de) s’en émanciper avec lui. Alors peut-être que ce huitième album sera l’occasion de le rappeler, en musique et avec style !

